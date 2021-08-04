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Под Новосибирском разбился водитель американского авто — он наехал на ограждение ЛЭП

Пока личность погибшего устанавливается

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Водитель погиб на месте, пассажир получил травмы

Водитель погиб на месте, пассажир получил травмы

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Под Новосибирском водитель наехал на ЛЭП и скончался на месте

Вчера вечером, 3 августа, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП — погиб водитель автомобиля AMC Eagle.

— На 3-м километре автодороги Академгородок — Кольцово он не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет с последующим наездом на ограждение ЛЭП, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Водитель погиб на месте, его личность в настоящее время устанавливается. Известно, что ему на вид 30–40 лет.

Травмы получил его пассажир — мужчина 1976 года рождения.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Утром 2 августа в Новосибирске на Большевистской столкнулись две машины, одна из них с логотипом известного агрегатора такси «Ситимобил». Известно, что четыре человека попали в больницу.

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ДТПсмертельная авария
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