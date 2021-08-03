Бил локтями и трубой: в Академгородке пьяный прохожий изуродовал две машины

Сегодня ночью, 3 августа, в Новосибирске нетрезвый мужчина наносил удары трубой и локтями по машинам, которые стояли на улице Полевой в Академгородке.



— Сегодня около 03:00 часов ночи в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на улице Полевой неизвестный наносит удары по автомобилям металлическим предметом. На место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции, который задержал гражданина, находившегося в состоянии сильного опьянения, и доставил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Орудие преступления также изъято, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.