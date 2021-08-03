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Бил локтями и трубой: в Академгородке пьяный прохожий изуродовал две машины

Подозреваемого задержали, у него изъяли орудие преступления

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Мужчина разбил две припаркованные машины

Мужчина разбил две припаркованные машины

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Полиция задержала мужчину, который разбил ночью две машины в Академгородке

Сегодня ночью, 3 августа, в Новосибирске нетрезвый мужчина наносил удары трубой и локтями по машинам, которые стояли на улице Полевой в Академгородке.

— Сегодня около 03:00 часов ночи в полицию поступило сообщение от граждан о том, что на улице Полевой неизвестный наносит удары по автомобилям металлическим предметом. На место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции, который задержал гражданина, находившегося в состоянии сильного опьянения, и доставил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Орудие преступления также изъято, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Владельцы двух автомобилей подали заявление в полицию. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб и проводят проверку. По ее результатам будет принято решение.

В начале июля неизвестный ударил топором по припаркованной «Тойоте» в Академгородке. Орудие застряло в стекле.

Ранее подобный случай произошел в Ленинском районе. Тогда мужчина разбудил жильцов дома около 05:30 часов. Он бил машины, чтобы срабатывала сигнализация.

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