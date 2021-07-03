В Академгородке неизвестный ударил топором по «Тойоте» — орудие застряло в лобовом стекле

В Академгородке на Пирогова неизвестный разбил лобовое стекло топором в середине ночи 15 июня . Владелица машины Светлана Баранова работала в ночную смену в клининговой службе НГУ.

Ночью ее машина фирмы «Тойота» стояла на стоянке на улице Пирогова рядом со старым корпусом НГУ. В ту ночь камеры засняли мужчину, который шел в руках с предметом, напоминающим топор. На камерах видно, как неизвестный подошел к ее машине около двух часов ночи. У автомобиля сработала сигнализация, но никто не обратил внимания. Сама Светлана о происшествии узнала от охранников только в 6 утра , когда у охраны был утренний обход. Охранник принес женщине фотографию с ее машиной, из которой торчал топор.