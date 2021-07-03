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В Академгородке неизвестный ударил топором по «Тойоте» — орудие застряло в лобовом стекле

На камеры видеонаблюдения в ту ночь попал мужчина, который шел к автомобилю

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Топор с собой забрали сотрудники полиции

Топор с собой забрали сотрудники полиции

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В середине ночи мужчина разбил топором лобовое стекло машины

В Академгородке на Пирогова неизвестный разбил лобовое стекло топором в середине ночи 15 июня. Владелица машины Светлана Баранова работала в ночную смену в клининговой службе НГУ.

Ночью ее машина фирмы «Тойота» стояла на стоянке на улице Пирогова рядом со старым корпусом НГУ. В ту ночь камеры засняли мужчину, который шел в руках с предметом, напоминающим топор. На камерах видно, как неизвестный подошел к ее машине около двух часов ночи. У автомобиля сработала сигнализация, но никто не обратил внимания. Сама Светлана о происшествии узнала от охранников только в 6 утра, когда у охраны был утренний обход. Охранник принес женщине фотографию с ее машиной, из которой торчал топор.

— Я в таком состоянии была после ночной смены, и это было для меня потрясением таким, — рассказывает Светлана, женщина сразу вызвала полицейских. — Топор полицейские вытащили и увезли в полицейский участок для следственных действий.

После происшествия Светлана с ее адвокатом пытаются дать делу дальнейший ход, но результаты проверки полиции пока неизвестны. Женщина две недели добивалась того, чтобы получить видео с уличных камер.

— Заявление было. Проводится проверка, устанавливается личность гражданина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сама Светлана подозревает, что выискивали именно ее машину.

— Я бригадир объекта и, естественно, я увольняю людей, и у меня идет процесс по делу по мошенничеству, в котором есть обвиняемый. Но обвинять кого-то не хочу. Но это целенаправленно человек шел, — поделилась Светлана.

Светлана до сих пор не поменяла лобовое стекло, его пока нет в наличии в городе. За ремонт женщина должна будет заплатить около 10 тысяч рублей.

В мае этого года в Болотнинском районном суде вынесли приговор женщине, которая угрожала двум сотрудникам полиции топором.

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машинанападениетопор
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