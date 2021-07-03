В Академгородке неизвестный ударил топором по «Тойоте» — орудие застряло в лобовом стекле

В середине ночи мужчина разбил топором лобовое стекло машины
В Академгородке на Пирогова неизвестный разбил лобовое стекло топором в середине ночи
Ночью ее машина фирмы «Тойота» стояла на стоянке на улице Пирогова рядом со старым корпусом НГУ. В ту ночь камеры засняли мужчину, который шел в руках с предметом, напоминающим топор. На камерах видно, как неизвестный подошел к ее машине около двух часов ночи. У автомобиля сработала сигнализация, но никто не обратил внимания. Сама Светлана о происшествии узнала от охранников только в
— Я в таком состоянии была после ночной смены, и это было для меня потрясением таким, — рассказывает Светлана, женщина сразу вызвала полицейских. — Топор полицейские вытащили и увезли в полицейский участок для следственных действий.
После происшествия Светлана с ее адвокатом пытаются дать делу дальнейший ход, но результаты проверки полиции пока неизвестны. Женщина две недели добивалась того, чтобы получить видео с уличных камер.
— Заявление было. Проводится проверка, устанавливается личность гражданина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сама Светлана подозревает, что выискивали именно ее машину.
— Я бригадир объекта и, естественно, я увольняю людей, и у меня идет процесс по делу по мошенничеству, в котором есть обвиняемый. Но обвинять кого-то не хочу. Но это целенаправленно человек шел, — поделилась Светлана.
Светлана до сих пор не поменяла лобовое стекло, его пока нет в наличии в городе. За ремонт женщина должна будет заплатить около
В мае этого года в Болотнинском районном суде вынесли приговор женщине, которая угрожала двум сотрудникам полиции топором.