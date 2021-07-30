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На Сибирской мужчина грозится спрыгнуть из окна — видео с места

Очевидцы сообщают, что у него в руке нож

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На место приехали скорая и МЧС

На место приехали скорая и МЧС

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В Железнодорожном районе Новосибирска на улице Сибирской мужчина грозится спрыгнуть с 5-го этажа. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

На пульт оперативного дежурного службы 112 первое сообщение о новосибирце, высунувшемся из окна, пришло в 19 часов 31 минуту:

— Очевидец из соседнего дома сообщил, что на 5-м этаже на балконе стоит мужчина 20–25 лет, держится за решетку, в руке нож — возможно, хочет спрыгнуть с обратной стороны дома. Еще было сообщение о том, что мужчина с ножом кричит о суициде.

Читатель НГС прислал в редакцию видео, на которое попали машины скорой помощи. Он также пояснил, что на место приехали сотрудники МЧС.

В среду, 21 июля, в Дзержинском районе Новосибирска у подъезда дома на улице Адриена Лежена обнаружили тело мужчины, который выпал из окна.

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служба 112угрозы
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