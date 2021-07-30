На Сибирской мужчина грозится спрыгнуть из окна — видео с места

В Железнодорожном районе Новосибирска на улице Сибирской мужчина грозится спрыгнуть с 5-го этажа. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.
На пульт оперативного дежурного службы 112 первое сообщение о новосибирце, высунувшемся из окна, пришло в 19 часов 31 минуту:
— Очевидец из соседнего дома сообщил, что на 5-м этаже на балконе стоит мужчина 20–25 лет, держится за решетку, в руке нож — возможно, хочет спрыгнуть с обратной стороны дома. Еще было сообщение о том, что мужчина с ножом кричит о суициде.
Читатель НГС прислал в редакцию видео, на которое попали машины скорой помощи. Он также пояснил, что на место приехали сотрудники МЧС.
В среду, 21 июля, в Дзержинском районе Новосибирска у подъезда дома на улице Адриена Лежена обнаружили тело мужчины, который выпал из окна.