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Тема дняСтранный мужчина преследует женщин. Кто он такой?

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На Немировича-Данченко мужчина забрался на башенный кран и потребовал вызвать полицию

На место приехали полиция и скорая

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Мужчина кричал с крана, привлекая к себе внимание

Мужчина кричал с крана, привлекая к себе внимание

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Вечером во вторник, 27 июля, на Немировича-Данченко, 128, к. 1 новосибирец забрался на башенный кран и стал кричать, привлекая к себе внимание.

По информации подписчиков группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», мужчина требовал вызвать полицию. На место выехали несколько карет скорой помощи и сотрудники МВД.

— Действительно, гражданин, привлекая к себе внимание, залез на башенный кран. Приехала полиция с медиками скорой помощи — он добровольно спустился. Гражданина передали медикам, с ним проследовали в специализированное учреждение, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В прошлом году в Центральном районе Новосибирска мужчина залез на верхушку строительного крана. Инцидент произошел на стройке, которая находится на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе.

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полициязалез на кран
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