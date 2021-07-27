На Немировича-Данченко мужчина забрался на башенный кран и потребовал вызвать полицию

Вечером во вторник, 27 июля, на Немировича-Данченко, 128, к. 1 новосибирец забрался на башенный кран и стал кричать, привлекая к себе внимание.
По информации подписчиков группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», мужчина требовал вызвать полицию. На место выехали несколько карет скорой помощи и сотрудники МВД.
— Действительно, гражданин, привлекая к себе внимание, залез на башенный кран. Приехала полиция с медиками скорой помощи — он добровольно спустился. Гражданина передали медикам, с ним проследовали в специализированное учреждение, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В прошлом году в Центральном районе Новосибирска мужчина залез на верхушку строительного крана. Инцидент произошел на стройке, которая находится на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе.