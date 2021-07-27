Крыша банного комплекса рухнула во время пожара на Кавалерийской

В Новосибирске сегодня днем,
Пожарные отправились на вызов в 16:38.
— В течение девяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Установлено, что горит кровля деревянного здания, где расположен банный комплекс. В настоящий момент сотрудники МЧС России осуществляют ликвидацию пожара, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спустя 40 минут пожарным удалось локализовать возгорание, но произошло обрушение кровли.
— Продолжается наращивание группировки пожарно-спасательных подразделений для дальнейшей ликвидации пожара. Произошло частичное обрушение кровли. Сообщений о пострадавших не поступало, по оперативной информации, внутри людей быть не должно. Пожарные продолжают осуществлять разведку помещений зданий, — добавили в МЧС.
Баня расположена по соседству с компанией по продаже газового оборудования.
Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска на Русской, 21 загорелась квартира на верхнем этаже. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и перекинулся на соседний балкон. Жителей пришлось эвакуировать.