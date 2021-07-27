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Крыша банного комплекса рухнула во время пожара на Кавалерийской

Публикуем видео с места, где работают пожарные

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Дым от пожара виден в разных частях города

Дым от пожара виден в разных частях города

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В Новосибирске сегодня днем, 27 июля, вспыхнула крыша банного комплекса «Хуторок» на улице Кавалерийской. Пожарные тушили огонь в том числе при помощи высотного оборудования.

Пожарные отправились на вызов в 16:38.

— В течение девяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Установлено, что горит кровля деревянного здания, где расположен банный комплекс. В настоящий момент сотрудники МЧС России осуществляют ликвидацию пожара, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спустя 40 минут пожарным удалось локализовать возгорание, но произошло обрушение кровли.

— Продолжается наращивание группировки пожарно-спасательных подразделений для дальнейшей ликвидации пожара. Произошло частичное обрушение кровли. Сообщений о пострадавших не поступало, по оперативной информации, внутри людей быть не должно. Пожарные продолжают осуществлять разведку помещений зданий, — добавили в МЧС.

Баня расположена по соседству с компанией по продаже газового оборудования.

Вечером 26 июля в Советском районе Новосибирска на Русской, 21 загорелась квартира на верхнем этаже. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и перекинулся на соседний балкон. Жителей пришлось эвакуировать.

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огоньпожарпожарные
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