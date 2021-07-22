В Ленинском районе водитель «Мазды» сбил 5-летнюю девочку на велосипеде

Ребенок на велосипеде попал под колеса «Мазды» в Новосибирске
Вечером в четверг, 22 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал ребенок.
— Водитель 1991 года рождения на автомобиле «Мазда-Демио» двигался по улице Рионской со стороны Рионского переулка в сторону улицы Левобережной. У дома 12 по улице Рионской совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, которая выезжала с дороги без названия, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате 5-летнюю девочку доставили в больницу. Характер травм, которые она получила, уточняется. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Вчера в Центральном районе женщина попала под колеса «Тойоты».