«Чудом не попало по голове»: в Новосибирске хулиганы закидали припаркованные машины шарами с водой

В Новосибирске неизвестные повредили несколько машин шарами с водой
В понедельник, 19 июля, около высотки по адресу улица Железнодорожная, 15/1 хулиганы скинули несколько шаров с водой на припаркованные автомобили. В результате некоторые машины оказались повреждены.
— Это было при мне, разбили новую машину, и чудом не попало по голове женщине. Эта машина новая. Вмятина приличная. Ремонт недешево стоит. Сейчас вызвали участкового. Утром тоже видели, что лобовое стекло было разбито у машины. Какой-то хулиган объявился, и пока он не пойман. Когда при мне скинули, стояла женщина рядом с этой машиной. От места падения шарика до места, где стоял человек, метра полтора было. Чуть ветер подул бы, попало бы в голову. Убить — не убило бы, но травму головы с такой высоты получить можно было. Такое ощущение, что целились в человека, — сообщил сотрудник офиса, находящегося в здании. Он видел, как шаром повредило красную «Шкоду».
Хозяин автомобиля рассказал корреспонденту НГС, что приехал в город из Новокузнецка, в момент происшествия находился с семьей в зоопарке.
— Мы вчера только заселились в гостиницу, которая в этом здании. Весь день были в зоопарке, сигнализация сработала. Приехали, у машины вмятина на капоте. С утра кидали, несколько машин повредили. У одной разбито лобовое стекло, тоже машина из другого региона. И даже на земле остались вмятины, газон вырвало от ударов. Получается, кидают с высотных этажей, — пояснил он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что по данному адресу было зафиксировано два факта повреждения машин. Сотрудники полиции выезжали на место, оформили материальный ущерб. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые.
В начале июня на припаркованный автомобиль скинули пакет с водой и разбили стекло.