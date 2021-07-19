«Чудом не попало по голове»: в Новосибирске хулиганы закидали припаркованные машины шарами с водой

В понедельник, 19 июля, около высотки по адресу улица Железнодорожная, 15/1 хулиганы скинули несколько шаров с водой на припаркованные автомобили. В результате некоторые машины оказались повреждены.

— Это было при мне, разбили новую машину, и чудом не попало по голове женщине. Эта машина новая. Вмятина приличная. Ремонт недешево стоит. Сейчас вызвали участкового. Утром тоже видели, что лобовое стекло было разбито у машины. Какой-то хулиган объявился, и пока он не пойман. Когда при мне скинули, стояла женщина рядом с этой машиной. От места падения шарика до места, где стоял человек, метра полтора было. Чуть ветер подул бы, попало бы в голову. Убить — не убило бы, но травму головы с такой высоты получить можно было. Такое ощущение, что целились в человека, — сообщил сотрудник офиса, находящегося в здании. Он видел, как шаром повредило красную «Шкоду».