В Новосибирске дети скинули пакет с водой на припаркованный автомобиль

В четверг, 7 июня, в Дзержинском районе Новосибирска около дома по адресу Бориса Богаткова, 253/4 дети сбросили пакет с водой и разбили стекло у припаркованного неподалеку автомобиля.

— Сидела в офисе, услышала громкий звук. Затем у меня заработала сигнализация. Вышли и обнаружили разорванный пакет, жидкость везде была, еще не успела высохнуть, и прям на стекло и на багажник машины [упало]. Были свидетели, которые увидели падение. Жильцы этого же дома подтвердили, что постоянно они [дети] сбрасывают эту воду. В этот раз сбросили на машину, — рассказала корреспонденту НГС владелица машины Ольга.