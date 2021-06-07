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В Новосибирске дети скинули пакет с водой на припаркованный автомобиль

Владелица обратилась в полицию

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Заднее стекло иномарки разбито

Заднее стекло иномарки разбито

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Пакет с водой упал на припаркованный автомобиль в Новосибирске

В четверг, 7 июня, в Дзержинском районе Новосибирска около дома по адресу Бориса Богаткова, 253/4 дети сбросили пакет с водой и разбили стекло у припаркованного неподалеку автомобиля.

— Сидела в офисе, услышала громкий звук. Затем у меня заработала сигнализация. Вышли и обнаружили разорванный пакет, жидкость везде была, еще не успела высохнуть, и прям на стекло и на багажник машины [упало]. Были свидетели, которые увидели падение. Жильцы этого же дома подтвердили, что постоянно они [дети] сбрасывают эту воду. В этот раз сбросили на машину, — рассказала корреспонденту НГС владелица машины Ольга.

Девушка пояснила, что сразу вызвала участкового, который запротоколировал все повреждения. По ее словом, ориентировочно пакет был скинут с девятого этажа.

— Конечно, то, что я уже сделала, установила стекло, это не соответствует тому, что я потеряла. Потому что мне пришлось находить экстренно, что есть в городе в наличии, установить какое-то китайское стекло. Еще и вмятина на багажнике, которую в дальнейшем нужно будет ремонтировать, — добавила Ольга.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что факт обращения в полицию был. Проводится проверка.

В конце марта кусок снега упал с крыши на припаркованный автомобиль и разбил лобовое стекло.

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