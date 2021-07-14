В Новосибирске пропал 22-летний парень — его друзья не могут с ним связаться уже месяц

В Новосибирске уже месяц не могут найти 22-летнего парня
В Центральном районе Новосибирска пропал 22-летний Илья Пустынников. Друзья не могут выйти с ним на связь с 14 июня, а последний раз его видели 18 июня. Свидетели видели, что Илья ушел на работу, но там его не видели. О пропаже молодого человека 14 июля объявил отряд «ЛизаАлерт».
— Мы пытаемся понять, что случилось с парнем. Проживал отдельно от родных. Удалось собрать информацию, она несколько противоречива, но суть в том, что он пошел на работу, как обычно, но на работу не пришел. Так как проживал отдельно, то родители не сразу подняли тревогу, не сразу заволновались, какое-то время пытались найти своими силами. Затем написали заявление в полицию и обратились к нам. Заявка пришла пару дней назад, так как не срочная была, то мы самостоятельно проверяли информацию без публикаций в Интернете. Но результатов они не принесли. Сейчас ждем свидетельств, может кто-то знает, куда он мог деться, потому что, по данным полиции, территорию Новосибирской области на самолете, автобусе или поезде пропавший не покидал, — рассказала Алеся Яблонских, руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.
Друзья Ильи говорят, что так просто он уехать не мог.
— Не мог он пропадать, насколько мне известно. Но звонил достаточно часто с интервалом неделя-две мне, — рассказал друг детства Ильи Пустынникова Руслан, — Контактов нет с ним с июня. На связь не выходит. Звал в гости меня в мае еще, но я не собрался сразу из-за работы, я врач по образованию. А тут недавно я стал звонить и писать, но ответов нет. Посмотрел что, Илья был в «ВКонтакте» и вотсапе в одно время и в один день.
В начале июня за две недели до пропажи 22-летний парень устроился на новую работу. До этого новосибирец работал в сфере питания по специальности, потом уволился и устроился на склад.
— В конце мая Илья уже не работал, занимался поиском работы, ходил на собеседования. Обычно после работы он дома, никаких тусовок и ночных гуляний. Парень порядочный, — говорит Руслан.
Лучший друг Ильи Игорь Климов тоже не может выйти на связь с Ильей с 14 июня, они виделись в начале июня.
— Раньше такого не было никогда. А так даже предположить не могу, где он может быть. Я всегда знал о его намерениях, а тут просто как испарился, — рассказал Игорь.
Рост Ильи 190 сантиметров, спортивное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Если вам что-то известно о местонахождении Ильи, то вы можете позвонить в «ЛизаАлерт» по телефону
10 июля волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили поиски 27-летней Анастасии Ладыгиной, которая перестала выходить на связь 7 июля, а ее сумочка и телефон были найдены на Октябрьском мосту. Муж пропавшей рассказал, что они не живут вместе уже полтора года, однако до этого девушка уже уходила из дома.