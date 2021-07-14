В Новосибирске пропал 22-летний парень — его друзья не могут с ним связаться уже месяц

В Центральном районе Новосибирска пропал 22-летний Илья Пустынников. Друзья не могут выйти с ним на связь с 14 июня, а последний раз его видели 18 июня. Свидетели видели, что Илья ушел на работу, но там его не видели. О пропаже молодого человека 14 июля объявил отряд «ЛизаАлерт».



— Мы пытаемся понять, что случилось с парнем. Проживал отдельно от родных. Удалось собрать информацию, она несколько противоречива, но суть в том, что он пошел на работу, как обычно, но на работу не пришел. Так как проживал отдельно, то родители не сразу подняли тревогу, не сразу заволновались, какое-то время пытались найти своими силами. Затем написали заявление в полицию и обратились к нам. Заявка пришла пару дней назад, так как не срочная была, то мы самостоятельно проверяли информацию без публикаций в Интернете. Но результатов они не принесли. Сейчас ждем свидетельств, может кто-то знает, куда он мог деться, потому что, по данным полиции, территорию Новосибирской области на самолете, автобусе или поезде пропавший не покидал, — рассказала Алеся Яблонских, руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.