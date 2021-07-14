Огненный шторм. Почему природные пожары в России бушуют всё сильнее, сжигая поселки и миллионы гектаров леса

Можно ли было спасти поселки, почему число инспекторов леса в стране сократили в пять раз и откуда взялось недофинансирование системы в 60 миллиардов рублей — разбираемся в материале 74.RU.

Пожар скоростью 90 км/ч

14 тысяч гектаров — такую площадь прошел пожар на юге Челябинской области. На слух такие цифры осознаются тяжеловато, а в футбольных полях считать бесполезно — порядок чисел слишком велик. Для понимания попробуем пересчитать в квадратные километры — 140. Это сопоставимо с площадью среднего города, например, Костромы. Впрочем, начиналось всё достаточно буднично — со звонка жителей о небольшом пожаре.



— 8 июля пришла информация о возгорании в районе Ясных полян, Запасного (Карталинский район). Выехала туда моментально наша группа — те, кто занимаются тушением на территории района, — рассказывает руководитель Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. — Площадь горения сначала была небольшая, один гектар. Тут же информация от населения пришла еще про один очаг. И в течение 15–20 минут прилетела информация про третий очаг.

