В Иркутске мужчина с ребенком на руках грозится выпрыгнуть с 13 этажа из-за измены жены

Житель Иркутска перелез через балкон на 13-м этаже и грозится прыгнуть вниз вместе с трехлетним ребенком. Одной из причин происходящего, как сообщает IRK.ru со ссылкой на полицейских, стали проблемы в семье. Мужчина, устроивший шантаж на высоте, требует встречи с супругой и утверждает, что она ему изменила.
Инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС и соседи пытаются уговорить мужчину вернуться домой. Переговоры идут третий час. Полиция оцепила территорию. Спасатели оборудовали надувной комплекс.
Как сообщает Mash, жена мужчины рассказала, что 10 июля муж ее избил. Под глазами у нее синяки. Женщина написала заявление, но обещает его забрать, если мужчина слезет с карниза. Сейчас вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры. Ребенок все еще на балконе.