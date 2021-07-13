В Иркутске мужчина с ребенком на руках грозится выпрыгнуть с 13 этажа из-за измены жены

Как сообщает Mash, жена мужчины рассказала, что 10 июля муж ее избил. Под глазами у нее синяки. Женщина написала заявление, но обещает его забрать, если мужчина слезет с карниза. Сейчас вместе с психологом ее завели в квартиру на переговоры. Ребенок все еще на балконе.

