В одной из камер СИЗО в Новосибирске нашли тело обвиняемого

В новосибирском СИЗО умер заключенный
Вчера, 12 июля, в следственном изоляторе
— Врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
Сегодня утром стало известно, что из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое заключенных. НГС опубликовал их фотографии.