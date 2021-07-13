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В одной из камер СИЗО в Новосибирске нашли тело обвиняемого

На нём не обнаружили следов насильственной смерти

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Сейчас специалисты проводят проверку произошедшего

Сейчас специалисты проводят проверку произошедшего

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В новосибирском СИЗО умер заключенный

Вчера, 12 июля, в следственном изоляторе № 1 в Новосибирске умер мужчина. Его тело обнаружили в одной из камер.

— Врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка произошедшего, результаты будут направлены в государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы, — сообщили НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сегодня утром стало известно, что из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое заключенных. НГС опубликовал их фотографии.

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ГУФСИНСИЗОподозреваемый
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