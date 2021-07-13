Трамвай столкнулся с автобусом в Ленинском районе — есть пострадавшие

Рано утром 13 июля в Ленинском районе Новосибирска столкнулись трамвай и автобус. В автобусе пострадала пассажирка, ее увезли в больницу.

Как рассказал очевидец, ДТП произошло в 05:31 утра.

— Троллейная, 128/1. Трамвай двигался прямо, автобус поворачивал налево, не пропустил трамвай. В автобусе пострадал пассажир, на месте скорая, — рассказал мужчина.

Он добавил, что пассажирку увезли в больницу.