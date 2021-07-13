Трамвай столкнулся с автобусом в Ленинском районе — есть пострадавшие

Женщина пострадала в аварии в Ленинском районе Новосибирска
Рано утром 13 июля в Ленинском районе Новосибирска столкнулись трамвай и автобус. В автобусе пострадала пассажирка, ее увезли в больницу.
Как рассказал очевидец, ДТП произошло в 05:31 утра.
— Троллейная, 128/1. Трамвай двигался прямо, автобус поворачивал налево, не пропустил трамвай. В автобусе пострадал пассажир, на месте скорая, — рассказал мужчина.
Он добавил, что пассажирку увезли в больницу.
Сейчас, по данным 2ГИС, движение на участке от Троллейной, 128/1 до остановки «Квартал "Софийский"» сильно затруднено. В целом пробки по городу сервис оценивает в
Вчера утром в Мошковском районе на трассе погиб водитель автобуса. Мужчина вышел из автобуса, чтобы заменить колесо, — в это время его сбил «Хёндай».