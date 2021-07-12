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Водитель автобуса вышел заменить колесо на новосибирской трассе и попал под машину

Мужчина скончался до приезда скорой

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ДТП произошло в 5 утра 40 минут

ДТП произошло в 5 утра 40 минут

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Сегодня утром в Мошковском районе Новосибирской области водитель «Хёндай» врезался в автобус, стоящий на обочине, и наехал на его водителя. Мужчина умер.

— Около 5 часов 40 минут 63-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай», двигался со стороны города Новосибирска в направлении города Кемерово и на 49-м км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» совершил столкновение со стоящим на обочине пассажирским автобусом ПАЗ и наезд на водителя автобуса, который в момент ДТП производил замену колеса, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

57- летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

В четверг, 8 июля, в Советском районе 56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 сбил ребенка. Оказалось, что за рулем был заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ.

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Мошковский районсмертельное ДТП
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