Водитель автобуса вышел заменить колесо на новосибирской трассе и попал под машину

Сегодня утром в Мошковском районе Новосибирской области водитель «Хёндай» врезался в автобус, стоящий на обочине, и наехал на его водителя. Мужчина умер.
— Около 5 часов 40 минут 63-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндай», двигался со стороны города Новосибирска в направлении города Кемерово и на 49-м км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» совершил столкновение со стоящим на обочине пассажирским автобусом ПАЗ и наезд на водителя автобуса, который в момент ДТП производил замену колеса, — сообщили в областной Госавтоинспекции.
57- летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ скончался до приезда скорой медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.
В четверг, 8 июля, в Советском районе 56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 сбил ребенка. Оказалось, что за рулем был заместитель директора по развитию физматшколы (ФМШ) при НГУ.