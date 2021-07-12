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Создателя паблика «АСТ-54» на Чуйском тракте избил водитель «Яндекс.Такси»

К конфликту привела борьба с обочечниками

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В «Яндекс.Такси» сказали, что водителя отстранят от работы как минимум до конца разбирательств

В «Яндекс.Такси» сказали, что водителя отстранят от работы как минимум до конца разбирательств

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В минувший понедельник Виталий Полищук, создатель популярного новосибирского паблика «АСТ-54», вступил в конфликт с обочечниками на Чуйском тракте недалеко от села Косиха в Алтайском крае. Автомобиль «Хёндэ-Солярис», брендированный «Яндекс.Такси», объезжал пробку по полю, а другие водители, в чьем числе был Виталий, высказали свое недовольство. Затем таксист побил Полищука.

Как рассказал сам создатель «АСТ-54», пробка возникла из-за перекрытия шоссе у поворота на Косиху военными. Нетерпеливые водители стали объезжать затор по обочине, поэтому Виталий перекрыл движение по обочине своим авто. Тогда некоторые стали объезжать пробку по полю, прилегающему к дороге. В их числе и оказался злополучный белый «Хёндэ-Солярис».

— В их сторону летели разные слова от окружающих. Наверное, это их и зацепило. Но дорогу им никто не преграждал. Потом они начали говорить, что везут куда-то какую-то девушку. Они пытались пробиться с ней куда-то — их сначала по встречке развернули, затем по обочине. Потом уже они в поле оказались. Говорили, что девушку надо везти, но почему-то у них нашлось время на драку, — пояснил Виталий Полищук.

Из такси вышли четверо молодых людей, которые направились в сторону недовольных. Водитель «Яндекс.Такси» несколько раз ударил Виталия Полищука по голове кулаком.

— Я стал первой целью водителя. Наверное, я наиболее ярко выражал свое недовольство. Тут же завязалась потасовка — за меня заступились окружающие водители, ведь все были возмущены таким поведением. Самый крепкий удар был один — из-за него у меня образовалась гематома с кровоподтеком на голове. Потом еще синяк спустился под глаз. Все повреждения я зафиксировал в больнице. Через пару часов я уже был у участкового в Косихе, — добавил Виталий.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Алтайскому краю. Однако в пресс-службе «Яндекс.Такси» инцидент прокомментировали:

— Мы проверяем информацию по этому происшествию и уже ограничили водителю доступ к заказам как минимум до завершения разбирательства. Его результатами будем готовы поделиться позже.

Совсем недавно Виталий Полищук попал в еще одну неприятную ситуацию. Он и еще один новосибирец — путешественник Алексей Камерзанов — отправились в путешествие по Африке. Однако в Республике Чад их в группе других туристов, не объясняя причин, задержали. Позднее перед всей группой извинились.

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«Яндекс.Такси»избиение«АСТ-54»
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