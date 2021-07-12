Создателя паблика «АСТ-54» на Чуйском тракте избил водитель «Яндекс.Такси»

В минувший понедельник Виталий Полищук, создатель популярного новосибирского паблика « АСТ-54 », вступил в конфликт с обочечниками на Чуйском тракте недалеко от села Косиха в Алтайском крае. Автомобиль «Хёндэ-Солярис», брендированный «Яндекс.Такси», объезжал пробку по полю, а другие водители, в чьем числе был Виталий, высказали свое недовольство. Затем таксист побил Полищука.

Как рассказал сам создатель « АСТ-54 », пробка возникла из-за перекрытия шоссе у поворота на Косиху военными. Нетерпеливые водители стали объезжать затор по обочине, поэтому Виталий перекрыл движение по обочине своим авто. Тогда некоторые стали объезжать пробку по полю, прилегающему к дороге. В их числе и оказался злополучный белый «Хёндэ-Солярис».