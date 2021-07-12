Создателя паблика «АСТ-54» на Чуйском тракте избил водитель «Яндекс.Такси»

В минувший понедельник Виталий Полищук, создатель популярного новосибирского паблика «
Как рассказал сам создатель «
— В их сторону летели разные слова от окружающих. Наверное, это их и зацепило. Но дорогу им никто не преграждал. Потом они начали говорить, что везут куда-то какую-то девушку. Они пытались пробиться с ней куда-то — их сначала по встречке развернули, затем по обочине. Потом уже они в поле оказались. Говорили, что девушку надо везти, но почему-то у них нашлось время на драку, — пояснил Виталий Полищук.
Из такси вышли четверо молодых людей, которые направились в сторону недовольных. Водитель «Яндекс.Такси» несколько раз ударил Виталия Полищука по голове кулаком.
— Я стал первой целью водителя. Наверное, я наиболее ярко выражал свое недовольство. Тут же завязалась потасовка — за меня заступились окружающие водители, ведь все были возмущены таким поведением. Самый крепкий удар был один — из-за него у меня образовалась гематома с кровоподтеком на голове. Потом еще синяк спустился под глаз. Все повреждения я зафиксировал в больнице. Через пару часов я уже был у участкового в Косихе, — добавил Виталий.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Алтайскому краю. Однако в пресс-службе «Яндекс.Такси» инцидент прокомментировали:
— Мы проверяем информацию по этому происшествию и уже ограничили водителю доступ к заказам как минимум до завершения разбирательства. Его результатами будем готовы поделиться позже.
Совсем недавно Виталий Полищук попал в еще одну неприятную ситуацию. Он и еще один новосибирец — путешественник Алексей Камерзанов — отправились в путешествие по Африке. Однако в Республике Чад их в группе других туристов, не объясняя причин, задержали. Позднее перед всей группой извинились.