Девушка на джипе повалила световую опору в центре Новосибирска

Сегодня днем в Центральном районе Новосибирска кроссовер под управлением девушки врезался в световую опору вместе со знаком пешеходного перехода, которая завалилась на металлический забор стадиона «Спартак».
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Каменской, зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом без пострадавших.
— По словам водителя, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, — уточнила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.
Теперь городским службам предстоит восстановить опору и дорожный знак. Вероятно, водителя обяжут возместить ущерб, нанесенный городскому хозяйству.
Городские опоры и ограждения периодически страдают от водителей, нарушающих правила. Вот, например, водитель врезался в ограждение на Большевистской и погиб.