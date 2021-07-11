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Девушка на джипе повалила световую опору в центре Новосибирска

Авария произошла в районе стадиона «Спартак», никто из людей не пострадал

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Кроссовер и поваленная опора

Кроссовер и поваленная опора

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Сегодня днем в Центральном районе Новосибирска кроссовер под управлением девушки врезался в световую опору вместе со знаком пешеходного перехода, которая завалилась на металлический забор стадиона «Спартак».

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Каменской, зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом без пострадавших.

— По словам водителя, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, — уточнила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

Теперь городским службам предстоит восстановить опору и дорожный знак. Вероятно, водителя обяжут возместить ущерб, нанесенный городскому хозяйству.

Городские опоры и ограждения периодически страдают от водителей, нарушающих правила. Вот, например, водитель врезался в ограждение на Большевистской и погиб.

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ГИБДДДТП
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