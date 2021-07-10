В новосибирской многоэтажке взорвался газовый баллон — в квартире выбило входную дверь

В Новосибирске двое пострадали после разгерметизации газового баллона
Сегодня днем около 12:10 в девятиэтажке в Ленинском районе Новосибирска разгерметизировался газовый баллон. В результате пострадали два человека.
После разгерметизации в квартире на первом этаже загорелись вещи, также ударной волной выбило оконную раму и входную дверь.
— Огонь ликвидирован до прибытия пожарной охраны. По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены. В 12:12 на место выезжали пожарно-спасательные подразделения, а также оперативная группа ГУ МЧС России по НСО и служба пожаротушения для проверки информации и контроля за оперативной обстановкой. Предварительно пострадала хозяйка квартиры с ожогами ног и рабочий с ожогами рук, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пострадавшего мужчину увезли в ожоговый центр. Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.
В начале июля в Новосибирске загорелась квартира в Горском микрорайоне. В результате погиб мужчина. Следователи назвали возможной причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.