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В новосибирской многоэтажке взорвался газовый баллон — в квартире выбило входную дверь

Это случилось во время сварочных работ

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Инцидент произошел днем в <nobr class="_">1-м</nobr> переулке Римского-Корсакова

Инцидент произошел днем в 1-м переулке Римского-Корсакова

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В Новосибирске двое пострадали после разгерметизации газового баллона

Сегодня днем около 12:10 в девятиэтажке в Ленинском районе Новосибирска разгерметизировался газовый баллон. В результате пострадали два человека.

После разгерметизации в квартире на первом этаже загорелись вещи, также ударной волной выбило оконную раму и входную дверь.

— Огонь ликвидирован до прибытия пожарной охраны. По оперативной информации, соседние квартиры не повреждены. В 12:12 на место выезжали пожарно-спасательные подразделения, а также оперативная группа ГУ МЧС России по НСО и служба пожаротушения для проверки информации и контроля за оперативной обстановкой. Предварительно пострадала хозяйка квартиры с ожогами ног и рабочий с ожогами рук, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пострадавшего мужчину увезли в ожоговый центр. Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.

В начале июля в Новосибирске загорелась квартира в Горском микрорайоне. В результате погиб мужчина. Следователи назвали возможной причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.

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газовый баллоножогиразгерметизация
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