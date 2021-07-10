«Нам заплатили 1 копейку за погибших детей»: крушение «Булгарии». 10 лет спустя

Сегодня в базе судебных приставов за ней числится одно производство по иску за причинение морального вреда на сумму 200 тысяч рублей. Судя по всему, официально Инякина нигде не работает. В одном из своих интервью СМИ она говорила, что хочет написать книгу обо всех событиях с «Булгарией». Возможно, этим сейчас и занимается...



Ни перед Богом, ни перед людьми

Старший помощник «Булгарии» Рамиль Хаметов сразу же после того, как его перевели из свидетелей в обвиняемые, говорил, что «не считает себя виновным ни перед Богом, ни перед людьми. Я сам хочу, чтобы виновные в гибели людей были наказаны, ведь на "Булгарии" погибли моя девушка и нерожденный ребенок». Отбыв наказание и освободившись условно-досрочно, он, по некоторым данным, уехал из Татарстана в Туркмению.



Уехал из-за травли

О судьбе Владислава Семенова есть лишь косвенные сведения. В базе данных судебных приставов на нём также числится одно производство по иску в 200 тысяч рублей, остальные 60 производств на общую сумму 10,4 миллиона рублей были закрыты по п.п 4 п. 1 ст. 46 . То есть имущества и доходов у него не нашли.



Чем сейчас занимается Семенов, выяснить не удалось, но, по рассказам знакомых, его семья была вынуждена уехать из Казани из-за травли соседей и родственников погибших на «Булгарии».



Занимается безопасностью

Ирек Тимергазеев тоже отбыл наказание. Исполнительные производства на него не имеются. Он, по некоторым данным, даже и не думал скрываться из Казани, при этом его деятельность якобы связана с безопасностью.



Яков Ивашов проживает в Перми. На пенсии. Именно Ивашов, как следует из материала суда, дал добро на эксплуатацию отработавшего ресурс без капремонта двигателя, который установили на «Булгарию».

Общая сумма задолженности каждого из подсудимых составила более 10 миллионов рублей. В пользу пострадавших взыскано 154 тысячи рублей с Инякиной, 147 тысяч рублей — с Семенова, 52 тысячи взыскано с Тимергазеева. Со всех вместе, пока сидели в тюрьме, взыскали чуть более 350 тысяч рублей. Негусто, прямо скажем.



Владельца «Булгарии» тоже посчитали потерпевшим

Никакого наказания за крушение «Булгарии» не понес настоящий владелец судна — пермский миллионер Михаил Антонов, председатель совета директоров ОАО «Судоходная компания "Камское речное пароходство"», которое сдало в аренду судно ООО «Бриз», тоже фирме, имеющей отношение к миллионеру.

Бывший теперь уже гендиректор ОАО «Судоходная компания "Камское речное пароходство"» Валерий Незнакин 10 лет назад опровергал сообщения, что Антонов сбежал за рубеж, чтобы избежать ответственности. Он в суде заявил, что «в данном случае за гибель пассажиров мы несем не юридическую, а лишь моральную ответственность».