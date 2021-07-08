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Автомобиль влетел в автобусную остановку на Богдана Хмельницкого — четыре человека пострадали

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии

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Инцидент произошел в Калининском районе

Инцидент произошел в Калининском районе

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Автомобиль влетел в автобусную остановку на улице Богдана Хмельницкого

Сегодня, 8 июля, в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого рядом c ТК «Колорлон» автомобиль «Рено-Дастер» врезался в автобусную остановку и проломил стену в киоск.

По словам подписчиков сообщества «АСТ-54», на месте аварии работали медики.

— Известно, что в ДТП два пешехода пострадали, продавщица павильона и водитель, — сообщила инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Подробной информации об обстоятельствах происшествия и характере травм пока нет.

Вчера, 7 июля, на Северном объезде фура сорвалась с домкратов и придавила человека. 6 июля в Кировском районе водитель «Мазды» сбил 7-летнего мальчика на велосипеде.

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