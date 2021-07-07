В Новосибирске пропал 11-летний ребенок с обожженными пальцами

В Новосибирске в Кировском районе пропал одиннадцатилетний Вадим Платонов. У мальчика след от ожога на пальцах правой руки. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с
— Заявку получили сегодня рано утром. Мама была на работе, у нее очень много работы. Ребенок находился дома. Утром, когда она уходила на работу, мальчик был дома. На обеде его тоже видели. Вечером его дома не было. Раннее случалось, что он задерживается с прогулки. Но так, чтобы не ночевал дома и что длительное время ничего не известно о нем — такого не было. Мы разметили ориентировку в Интернете. Наши ребята срочно выезжают автономными экипажами на поиск — будем искать, — рассказала волонтер «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.
Рост мальчика около 140 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, телосложение худощавое. Он был одет в голубые шорты, футболку и черные кроссовки.
Волонтеры« Лизы Алерт» просят, если вам что-то известно о Богданове Вадиме, обратиться по номерам телефонов: 88007005452 или 112.
В среду, 7 июля, стало известно, что в Новосибирске нашли мертвым 17-летнего парня, который пропал в октябре 2020 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».