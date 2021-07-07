В Новосибирске пропал 11-летний ребенок с обожженными пальцами

В Новосибирске в Кировском районе пропал одиннадцатилетний Вадим Платонов. У мальчика след от ожога на пальцах правой руки. О местонахождении мальчика ничего неизвестно с 5 июля . Заявление на поиск в отряд «Лиза Алерт» поступило только утром 7 июля .



— Заявку получили сегодня рано утром. Мама была на работе, у нее очень много работы. Ребенок находился дома. Утром, когда она уходила на работу, мальчик был дома. На обеде его тоже видели. Вечером его дома не было. Раннее случалось, что он задерживается с прогулки. Но так, чтобы не ночевал дома и что длительное время ничего не известно о нем — такого не было. Мы разметили ориентировку в Интернете. Наши ребята срочно выезжают автономными экипажами на поиск — будем искать, — рассказала волонтер «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.