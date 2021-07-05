Сибирячка насмерть задавила женщину на берегу Обского моря и въехала в палатку с детьми

3 июля под Новосибирском рядом с Обским водохранилищем 50-летняя женщина без водительских прав села за руль и задавила насмерть свою 29-летнюю знакомую. После этого сибирячка наехала на палатку, в которой были двое детей.

— Около 17:00 женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово — Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района совершила наезд на 29-летнюю женщину возле туристической палатки. Далее она наехала на палатку, в которой находились ее несовершеннолетние дети, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

