Сибирячка насмерть задавила женщину на берегу Обского моря и въехала в палатку с детьми

3 июля под Новосибирском рядом с Обским водохранилищем 50-летняя женщина без водительских прав села за руль и задавила насмерть свою 29-летнюю знакомую. После этого сибирячка наехала на палатку, в которой были двое детей.
— Около 17:00 женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово — Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района совершила наезд на 29-летнюю женщину возле туристической палатки. Далее она наехала на палатку, в которой находились ее несовершеннолетние дети, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В палатке находились две девочки 3 и 6 лет. Их доставили в больницу.
Как сообщил источник НГС, обе женщины отдыхали в одной компании. Также по его данным, 50-летнюю женщину за руль пустил ее супруг. Все отдыхающие приехали из Кемеровской области.
Женщине провели медосвидетельствование, которое покажет, находилась ли она в состоянии опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). За это грозит наказание на срок до 5 лет лишения свободы, расследование продолжается. Также наказание в виде штрафа до
Накануне, 4 июля, водитель «Оки» погиб в лобовом столкновении. Также в аварии пострадали женщина и ребенок.