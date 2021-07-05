5 июля понедельник
СЕЙЧАС +32°С
Пробки 2/10
usd 73.62
eur 87.07
Тема дняТРЦ-призрак в Новосибирске: кто им владеет

Все новости

Все новости

Сибирячка насмерть задавила женщину на берегу Обского моря и въехала в палатку с детьми

У женщины за рулем не оказалось водительских прав

3 565
22Обсудить

Поделиться

Сейчас проводится расследование

Сейчас проводится расследование

Поделиться

3 июля под Новосибирском рядом с Обским водохранилищем 50-летняя женщина без водительских прав села за руль и задавила насмерть свою 29-летнюю знакомую. После этого сибирячка наехала на палатку, в которой были двое детей.

— Около 17:00 женщина, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово — Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района совершила наезд на 29-летнюю женщину возле туристической палатки. Далее она наехала на палатку, в которой находились ее несовершеннолетние дети, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В палатке находились две девочки 3 и 6 лет. Их доставили в больницу.

Как сообщил источник НГС, обе женщины отдыхали в одной компании. Также по его данным, 50-летнюю женщину за руль пустил ее супруг. Все отдыхающие приехали из Кемеровской области.

Женщине провели медосвидетельствование, которое покажет, находилась ли она в состоянии опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). За это грозит наказание на срок до 5 лет лишения свободы, расследование продолжается. Также наказание в виде штрафа до 30 000 рублей грозит тому, кто передал управление автомобилем лицу без прав.

Накануне, 4 июля, водитель «Оки» погиб в лобовом столкновении. Также в аварии пострадали женщина и ребенок.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

Обское мореаварияКемеровская область
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...