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Водитель «Оки» погиб в лобовом столкновении с «Хёндаем» под Новосибирском

В аварии также пострадали женщина и ребенок

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«Хёндай» выехал на встречку и столкнулся с «Окой»

«Хёндай» выехал на встречку и столкнулся с «Окой»

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Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Хёндай»

Вечером в воскресенье, 4 июля, в Искитимском районе произошло лобовое ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.

— На автодороге Искитим — Завьялово произошло столкновение двух транспортных средств: «Хёндая-Креты» и автомобиля «Ока». Предварительно установлено, что «Хёндай» ехал со стороны Завьялово в сторону Искитима. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ока», движущимся во встречном направлении. В результате водитель «Оки» погиб, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пассажиры «Хёндая» — женщина и ребенок — доставлены в больницу.

Вчера утром на трассе под Новосибирском перевернулся «Ленд-Крузер» — один человек погиб.

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ДТПлобовое столкновениепогиб человек
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