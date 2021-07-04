Водитель «Оки» погиб в лобовом столкновении с «Хёндаем» под Новосибирском

Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Хёндай»
Вечером в воскресенье, 4 июля, в Искитимском районе произошло лобовое ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали.
— На автодороге Искитим — Завьялово произошло столкновение двух транспортных средств: «Хёндая-Креты» и автомобиля «Ока». Предварительно установлено, что «Хёндай» ехал со стороны Завьялово в сторону Искитима. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ока», движущимся во встречном направлении. В результате водитель «Оки» погиб, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пассажиры «Хёндая» — женщина и ребенок — доставлены в больницу.
Вчера утром на трассе под Новосибирском перевернулся «Ленд-Крузер» — один человек погиб.