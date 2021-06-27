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В Новосибирской области разбились два молодых мотоциклиста

У обоих не было водительских прав

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У погибших мотоциклистов не было водительских прав

У погибших мотоциклистов не было водительских прав

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Два мотоциклиста погибли на дорогах Новосибирской области

27 июня на дорогах Новосибирской области разбились два мотоциклиста — смертельные аварии произошли в Колыванском районе и в городе Карасуке.

Первая авария произошла 27 июня в 06:20 в Карасуке.

— 22-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, двигался по переулку в городе Карасуке со стороны улицы Советской в сторону улицы Кутузова и при неустановленных обстоятельствах у дома 44 не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору ЛЭП), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.

В полиции уточнили, что водительских прав на управление мотоциклом у погибшего не было.

Вторая авария, в которой разбился 33-летний мотоциклист, произошла в 13:30 в селе Новотроицке Колыванского района. У водителя также не было прав на вождение мотоцикла.

— Управляя мотоциклом «Иж» без г/н, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет, где совершил наезд на дерево. Водитель скончался на месте происшествия, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Недавно в центре Бердска произошла авария, в которой погиб 26-летний мотоциклист.

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ДТПавария с мотоциклом
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