В Новосибирской области разбились два молодых мотоциклиста

Два мотоциклиста погибли на дорогах Новосибирской области
27 июня на дорогах Новосибирской области разбились два мотоциклиста — смертельные аварии произошли в Колыванском районе и в городе Карасуке.
Первая авария произошла 27 июня в 06:20 в Карасуке.
— 22-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, двигался по переулку в городе Карасуке со стороны улицы Советской в сторону улицы Кутузова и при неустановленных обстоятельствах
В полиции уточнили, что водительских прав на управление мотоциклом у погибшего не было.
Вторая авария, в которой разбился 33-летний мотоциклист, произошла в 13:30 в селе Новотроицке Колыванского района. У водителя также не было прав на вождение мотоцикла.
— Управляя мотоциклом «Иж» без г/н, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет, где совершил наезд на дерево. Водитель скончался на месте происшествия, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.
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