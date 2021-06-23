В Ленинском районе загорелся частный дом — его хозяин получил ожоги

В Новосибирске мужчина получил ожоги в загоревшемся частном доме
Вечером во вторник, 22 июня, в Ленинском районе произошел пожар в частном доме на улице Белостокская.
Как сообщили очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», отгоревшие провода упали на металлический забор, и посыпались искры. Известно об одном пострадавшем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
— Горел дом площадью 36 кв.м, в процессе пожара произошло обрушение кровли, провода повисли на металлическом заборе, что осложняло тушение. Также горели надворные постройки. Пострадал хозяин дома, мужчина. Он получил ожоги рук 1-й и 2-й степени, от госпитализации отказался, — рассказали в ведомстве.
В конце прошлой недели в Новосибирске вспыхнул пожар на заводе.