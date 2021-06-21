Жителя НСО будут судить за оставленного без присмотра пса — животное покусало ребенка

До суда дошло дело о нападении пса на пятилетнего мальчика в Бердске. СУ СК России по НСО завершило расследование уголовного дела в отношении
По данным следствия, 18 апреля 2021 года житель Бердска оставил своего крупного пса без должного присмотра. Затем животное сорвалось с привязи и сбежало через незакрытое отверстие в ограде участка.
— Собака свободно, без присмотра
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В августе минувшего года Октябрьский районный суд вынес решение по делу новосибирского кинолога Оксаны Сысоевой, которую покусала служебная овчарка. Ей выплатили