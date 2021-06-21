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Жителя НСО будут судить за оставленного без присмотра пса — животное покусало ребенка

Инцидент произошел еще в апреле

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Животное сорвалось с привязи и сбежало через незакрытое отверстие в ограде участка

Животное сорвалось с привязи и сбежало через незакрытое отверстие в ограде участка

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До суда дошло дело о нападении пса на пятилетнего мальчика в Бердске. СУ СК России по НСО завершило расследование уголовного дела в отношении 60-летнего хозяина животного по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, 18 апреля 2021 года житель Бердска оставил своего крупного пса без должного присмотра. Затем животное сорвалось с привязи и сбежало через незакрытое отверстие в ограде участка.

— Собака свободно, без присмотра 60-летнего хозяина забежала во двор другого дома и напала на пятилетнего мальчика. Ребенок с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Государственной Новосибирской областной клинической больницы, — сообщила представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе минувшего года Октябрьский районный суд вынес решение по делу новосибирского кинолога Оксаны Сысоевой, которую покусала служебная овчарка. Ей выплатили 70 тысяч рублей.

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БердскСКпокусала собака
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