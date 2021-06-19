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Известный радиоведущий Павел Левин скончался от коронавируса в Новосибирске

Ему было 48 лет

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Павел работал на «Авторадио» с 2008 года

Павел работал на «Авторадио» с 2008 года

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Ведущий «Авторадио» Павел Левин умер от COVID-19 в Новосибирске

В Новосибирске от коронавирусной инфекции скончался известный ведущий «Авторадио» Павел Левин.

— Сегодня от ковида умер известный Новосибирский радиоведущий Павел Левин, ему было 48 лет, — сообщил в редакцию НГС один из его бывших коллег.

Радиоведущий Евгений Величко сообщил о кончине Павла на своей странице в Facebook.

— В это нельзя поверить... Ушел хороший и добрый человек, которого, пусть не лично, знал весь Новосибирск. Павел Левин, ведущий «Авторадио», — написал он.

Павел Левин работал на «Авторадио» с 2008 года и по настоящее время. Ранее был журналистом и ведущим на «Русском радио», «Радио Сибирь» и «Классик».

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Павла Левина.

Ранее стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерла врач-пульмонолог Ирина Ирхина.

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