Известный радиоведущий Павел Левин скончался от коронавируса в Новосибирске

Ведущий «Авторадио» Павел Левин умер от COVID-19 в Новосибирске
В Новосибирске от коронавирусной инфекции скончался известный ведущий «Авторадио» Павел Левин.
— Сегодня от ковида умер известный Новосибирский радиоведущий Павел Левин, ему было 48 лет, — сообщил в редакцию НГС один из его бывших коллег.
Радиоведущий Евгений Величко сообщил о кончине Павла на своей странице в Facebook.
— В это нельзя поверить... Ушел хороший и добрый человек, которого, пусть не лично, знал весь Новосибирск. Павел Левин, ведущий «Авторадио», — написал он.
Павел Левин работал на «Авторадио» с 2008 года и по настоящее время. Ранее был журналистом и ведущим на «Русском радио», «Радио Сибирь» и «Классик».
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Павла Левина.
Ранее стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерла врач-пульмонолог Ирина Ирхина.