Семь лет под водой. Почему машину, утонувшую вместе с молодыми супругами, не могли поднять со дна реки с 2014 года

При этом дайверы отмечают: несмотря на холод, зимой машину было бы достать проще — с помощью лебедки ее можно было бы подтянуть на толстый лед и отбуксировать к берегу. Спасатели это не отрицают. С проблемой столкнулись, опять же, из-за оборудования.



— Когда автомобиль нашли, на меня вышел полицейский и спросил: вы сможете? Я ответил, что водолазам надо будет подцепить машину и поднять ее, — вспоминает Вадим Можаев. — Только нам нужна техника. У нас нет трактора или плавучего крана, надо организовать. Он ответил, что там есть плавучий кран, он договорится. Но потом мне не перезвонили. Позже я перезвонил ему сам: сотрудник ответил, что все не так просто. Если этот плавучий кран поднимет машину и поставит ее на свою платформу, эта платформа станет вещдоком, ее не смогут использовать определенное время — до года. [Что касается подъема летом] у нас есть средства, чтобы подцепить машину и поднять ее, а дальше ее нужно было тащить за трос. Но тащить ее 300 метров по дну было нельзя: машина вся заилилась, ее металлоконструкции потеряли свои свойства и прочность, она могла просто разорваться. Поэтому поднять ее с помощью понтонов — оптимально. Мы бы могли это обеспечить. Мы и готовы были, почему нас не привлекли — это другой вопрос. Мы в таких случаях работаем только по заявке полиции. Что касается спасения жизни, мы за одну минуту сели в машину и поехали спасать. А тут речь идет уже не о спасении жизни человека, а о закрытии уголовного дела.