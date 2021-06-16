«Простите, что у нас такие дикари»: после того, как в Абхазии расстреляли россиян, туристы массово отказываются от брони

Сообщение о расстреле российских туристов на территории одного из лучших пансионатов Абхазии «Самшитовая роща» в начале курортного сезона — черный пиар для республики, жители которой фактически живут за счет туристов. В прошлом году ковидные ограничения обвалили туристический рынок в Абхазии, сейчас этим фактором может стать стрельба по туристам. Сегодня это самая обсуждаемая тема в абхазском сегменте соцсетей. Для маленькой республики это шок. Но для тех, кто собрался ехать отдыхать в Страну души, он еще больше.
Стрельба «взорвала» соцсети
Большинство абхазских пользователей возмущены поступком своего соотечественника Дмитрия Пилия, который сначала приставал к российским туристкам, а потом расстрелял их спутников из пистолета. Как рассказывают очевидцы, он дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму. Не понравилось, что ему россияне сделали замечание и попросили не приставать к девушкам и отойти.
mamaasta_abh:
— Простите за то, что у нас до сих пор такие дикари водятся.
azhiba715:
— В нашей стране беспредельщик долго не сидит. Браво нашей милиции! Здоровья пострадавшим!
sarika_bartsba:
— Потом хотят, чтобы к нам туристы приезжали.
alias.apsua:
— Нужно было подойти именно к девушкам, которые сидят с парнями и приставать к ним. Таких «героев», увы, хватает везде, которые не с лучшей стороны свою страну и народ представляют. Человек находится под следствием, но при этом ходит с оружием и стреляет в людей. Вроде не молодой, а ума, увы, нема. Очень жаль, что наши ребята так себя недостойно ведут, что такое вообще происходит у нас. Вот и отдохнули…
В соцсетях появилось много сообщений от туристов, которые планировали провести свой отпуск в Абхазии. Жительница Курска Марина Абовян рассказала корреспонденту 93.RU, что забронировала номер в отеле в Гагре на конец июля — сегодня она сомневается в правильности выбора места для отдыха.
— Это крупный пансионат с охраной, а я забронировала номер в обычном отеле. Сегодня позвонила туда, спросила насчет охраны, мне сказали, что она не предусмотрена и никаких ЧП никогда в их отеле не было. И мне стало страшно, если люди так спокойно могут достать пистолет и стрелять в туристов, то я, скорее всего, воздержусь от поездки, — взволнованно объясняет Марина. Она готова пожертвовать внесенным залогом в размере 5 тысяч рублей.
9 пуль в упор
Елена Чурсина-Косян живет в Москве, но у нее есть свой дом в Абхазии, и всегда она рекомендует своим знакомым отдыхать в республике. Пострадавшие туристы также ее знакомые из Москвы, которым она порекомендовала пансионат «Самшитовая роща». Она рассказала, что молодые люди приехали в республику впервые и всего на три дня. По ее информации, сегодня раненных доставили в сочинскую больницу, где им провели экстренные операции. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.
— Я считаю, что это вина руководства отеля, почему они пускают на закрытую территорию местных да еще с оружием, — считает Елена. По ее словам, молодые люди приехали на отдых в Абхазию 13 июня, вечером 14 июня вышли в летнее кафе, которое находится на территории пансионата, чтобы отдохнуть. Пилия сам к ним подошел и начал приставать к девушкам, которые находились с туристами. Когда его поставили на место, он достал пистолет и расстрелял туристов в упор.
По данным МВД Абхазии, пострадали Филоян А. А. 1985 года рождения и Салимгариев Т. Н. 1985 года рождения. У Филояна три ранения в ноги, у Салимгариева шесть ранений в левую ногу и таз. Он собирался в Абхазии отметить день рождения. У него двое детей, и такое вот приключение для его семьи. Сам 43-летний Дмитрий Пилия также получил ранение, одна из пуль попала в него рикошетом, сейчас он находится в больнице под стражей.
При этом дирекция пансионата обвинила общественность в накале ситуации вокруг стрельбы в туристов, но все же решила усилить меры безопасности. По мнению дирекции, сам факт расстрела не повод для «накала ситуации».
Преступление против Абхазии
— Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. В свою очередь, руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на территории пансионата ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее, — приводит выдержку из обращения дирекции пансионата «Спутник Абхазия».
Видимо дирекция пансионата считает, что если накал вокруг ситуации пройдет, то инцидент будет исчерпан. И, скорее всего, никто так и не ответит за то, что сотрудники охраны пропустили на закрытую территорию вооруженного человека. Кстати, в отношении безработного Дмитрия Пилия 17 мая этого года было возбуждено уголовное дело как раз по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. По информации пресс-службы МВД, он должен находиться в Сухуме под подпиской о невыезде, а он в это время расстреливает людей!
Президент Абхазии Аслан Бжания отреагировал на произошедшее, провел срочное совещание по поводу ранения туристов в Пицунде, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Бжания назвал случившееся преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей республики», — сообщает пресс-служба.
Глава дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе. Подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилили личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД.
По указанию министра внутренних дел Абхазии, от исполнения служебных обязанностей отстранены ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС.
Один человек подставил всех
Жители Абхазии слабо верят в действенность мер, принимаемых республиканскими правоохранительными органами, при этом считают, что отдых в Абхазии всё же безопасный. Владелица гостевого дома в Гагре Асида Миквабия уверена, что расстрел туристов — это единичный случай.
— Вообще народ у нас гостеприимный, почитаем кодекс чести «Апсуара», который предписывает уважать любого гостя и отдавать ему последнее, — рассказывает Асида. По ее словам, сегодня она получила пять звонков с просьбой отменить бронирование.
— Пытаюсь успокоить гостей, говорю, что такие случаи вопиющие для Абхазии, но люди, особенно те, кто собирался приехать первый раз, отказываются от бронирования. Это очень печально, потому что живем мы только на то, что заработаем за лето. Надеюсь наши власти сделают всё для безопасности туристов, — говорит Асида.
Владелец гостевого дома в Пицунде Астамур также сообщил, что сегодня несколько человек отменили бронирование на июль.
— Этот один человек подставил всех нас своей дикой выходкой. Мы готовились к сезону ответственно, уровень сервиса в Абхазии растет, и поэтому всё время нужно стараться, держать марку. Время койко-мест прошло, отдыхающие хотят комфортного отдыха, мы вкладываем деньги в модернизацию своих объектов размещения, но боюсь, что этот случай отпугнет туристов, — говорит Астамур. Он считает, что Пилию нужно наказать по всей строгости закона, а раненым ребятам оказать всю необходимую помощь.
— Милиция должна активно направить все свои силы на борьбу с криминалитетом во время курортного сезона, охранять гостиницы, пансионаты, хотя бы крупные. Усилить контроль за незаконным оборотом оружия, —говорит Астамур.
В 2021 году это уже не первое происшествие с туристами из России, так, в январе в Гагре бесследно исчезла россиянка Елена Федотова. В мае в горах Абхазии пропал россиянин Владимир Ульянов. В конце мая абхазские милиционеры задержали, избили и пытали жителя Санкт-Петербурга Артема Русских, при этом правоохранительные органы Абхазии не нашли ничего криминального в действиях сотрудников МВД. В начале июня упала с моста в реку и была унесена течением россиянка Дарья Манасова. Последнее крупное нападение на российских туристов произошло в июле 2017 года в кемпинге в Гудаутском районе. Тогда преступники в масках убили одного туриста из Москвы, его семью и семью его друга похитили. Позже их удалось освободить. В июне 2018 года двух жителей Абхазии приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство российского туриста.