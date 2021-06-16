«Простите, что у нас такие дикари»: после того, как в Абхазии расстреляли россиян, туристы массово отказываются от брони

В соцсетях появилось много сообщений от туристов, которые планировали провести свой отпуск в Абхазии. Жительница Курска Марина Абовян рассказала корреспонденту 93.RU, что забронировала номер в отеле в Гагре на конец июля — сегодня она сомневается в правильности выбора места для отдыха.



— Это крупный пансионат с охраной, а я забронировала номер в обычном отеле. Сегодня позвонила туда, спросила насчет охраны, мне сказали, что она не предусмотрена и никаких ЧП никогда в их отеле не было. И мне стало страшно, если люди так спокойно могут достать пистолет и стрелять в туристов, то я, скорее всего, воздержусь от поездки, — взволнованно объясняет Марина. Она готова пожертвовать внесенным залогом в размере 5 тысяч рублей.



9 пуль в упор



Елена Чурсина-Косян живет в Москве, но у нее есть свой дом в Абхазии, и всегда она рекомендует своим знакомым отдыхать в республике. Пострадавшие туристы также ее знакомые из Москвы, которым она порекомендовала пансионат «Самшитовая роща». Она рассказала, что молодые люди приехали в республику впервые и всего на три дня. По ее информации, сегодня раненных доставили в сочинскую больницу, где им провели экстренные операции. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

