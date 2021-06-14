Пострадавших на ГБШ может быть больше — на одном из видео видно, как цистерна накрывает человека

По официальной информации, в пожаре на ГБШ пострадали 26 человек. Двое из них — мальчики. Как ранее сообщала НГС главный врач скорой помощи Ирина Большакова, все пострадавшие — мужского пола. Семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили травмы средней степени тяжести. Однако жертв может быть больше. На кадрах одной из видеозаписей происшествия видно, как летящая цистерна накрывает бегущего человека. Что с ним стало дальше — неизвестно.
Ранее стало известно, что уголовное дело о пожаре взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.