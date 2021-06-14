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Тема дняВзрывы и пожар на Гусинобродском шоссе

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Число пострадавших при пожаре на ГБШ выросло до 16. Среди них двое пожарных

Многие находятся в тяжелом состоянии: врачи борются за их жизнь и здоровье

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Среди пострадавших есть и пожарные, которые приехали бороться с огнем

Среди пострадавших есть и пожарные, которые приехали бороться с огнем

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16 человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске 14 июня 2021 года

Количество пострадавших в пожаре на Гусинобродском шоссе выросло до 16 человек.

Четырех человек, как сообщила НГС главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова, отпустили после оказания медицинской помощи на месте. 12 госпитализированы в областную клиническую больницу. Шестеро находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое пожарных (один в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести).

Характер травм у всех пострадавших термический (ожоги на теле). Детей среди пострадавших нет.

СК возбудил уголовное дело.

Ранее мы публиковали страшные кадры с места происшествия. Оцените масштаб. Также мы ведем онлайн-трансляцию.

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ГБШвзрывыпожар
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