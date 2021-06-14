Число пострадавших при пожаре на ГБШ выросло до 16. Среди них двое пожарных

16 человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске 14 июня 2021 года
Количество пострадавших в пожаре на Гусинобродском шоссе выросло до 16 человек.
Четырех человек, как сообщила НГС главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова, отпустили после оказания медицинской помощи на месте. 12 госпитализированы в областную клиническую больницу. Шестеро находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое пожарных (один в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести).
Характер травм у всех пострадавших термический (ожоги на теле). Детей среди пострадавших нет.
Ранее мы публиковали страшные кадры с места происшествия. Оцените масштаб. Также мы ведем онлайн-трансляцию.