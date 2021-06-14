В Новосибирске мужчина попытался украсть электросамокаты с помощью глушилок GPS, но попался полиции

В Новосибирске попытались украсть электросамокаты с помощью глушилок GPS
В Ленинском районе в пятницу, 11 июня, мужчины попытались похитить два электросамоката. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС, пояснив, что они воспользовались специальным оборудованием для глушения GPS-сигнала. Он также добавил, что действовали трое человек.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что такой инцидент действительно был — сообщение о краже электросамокатов поступило 11 июня. Однако задержан один мужчина.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД и ГИБДД был установлен и задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время установлена причастность гражданина к двум кражам, проверяются факты аналогичных противоправных деяний, — отметили в полиции.
Корреспондент НГС отправил запрос в сервис кикшеринга Whoosh — ему принадлежат электросамокаты, которые попытались украсть — с просьбой рассказать подробности задержания и уточнить число человек, причастных к краже. На момент публикации ответа не поступало.
На прошлой неделе мэрия Новосибирска подписала соглашение по использованию электросамокатов в городе с компанией Urent. Передвижение на транспорте этой фирмы будет ограничено некоторыми правилами, в частности, сквер Славы будет закрыт для электросамокатов.