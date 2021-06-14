В центре Новосибирска собрался «паровозик» из пяти машин — в массовом ДТП есть пострадавшие

На Красном проспекте произошло массовое ДТП с пятью машинами
В центре Новосибирска произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В числе пострадавших машин — автомобили такси и аварийных комиссаров.
— Красный проспект, 60. Таксист с левого ряда перестроился резко в правый ряд, видимо, хотел дальше нырнуть, — говорит за кадром один из участников ДТП, описывая на видео это происшествие.
В аварию попали автомобили Toyota Succeed, Hyundai ix35, Mitsubishi Lancer, KIA Rio («Яндекс.Такси») и Toyota Carina ED (аварийные комиссары).
Как сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирску, в ДТП есть пострадавшие, однако не смогли уточнить, кто именно получил травмы. В группе службы эвакуации «
Из-за массового ДТП сейчас движение затруднено от пересечения Красного проспекта с Орджоникидзе до перекрестка с улицей Державина.
В эти выходные под Новосибирском на трассе