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В центре Новосибирска собрался «паровозик» из пяти машин — в массовом ДТП есть пострадавшие

В аварию также попали машина такси и автомобиль аварийных комиссаров

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Авария создала пробку на Красном проспекте от площади Ленина до пересечения с улицей Державина

Авария создала пробку на Красном проспекте от площади Ленина до пересечения с улицей Державина

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На Красном проспекте произошло массовое ДТП с пятью машинами

В центре Новосибирска произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В числе пострадавших машин — автомобили такси и аварийных комиссаров.

— Красный проспект, 60. Таксист с левого ряда перестроился резко в правый ряд, видимо, хотел дальше нырнуть, — говорит за кадром один из участников ДТП, описывая на видео это происшествие.

В аварию попали автомобили Toyota Succeed, Hyundai ix35, Mitsubishi Lancer, KIA Rio («Яндекс.Такси») и Toyota Carina ED (аварийные комиссары).

Как сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирску, в ДТП есть пострадавшие, однако не смогли уточнить, кто именно получил травмы. В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что это девушки-пассажирки из «Мицубиси» и «Тойоты-Карины».

Из-за массового ДТП сейчас движение затруднено от пересечения Красного проспекта с Орджоникидзе до перекрестка с улицей Державина.

В эти выходные под Новосибирском на трассе К-13 произошло массовое ДТП: водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с еще двумя. Шесть человек, включая детей 3 и 10 лет, доставлены в больницу.

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