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На Бердском шоссе столкнулись Merсedes и Honda — одного из водителей увезли в больницу

Сейчас на месте ДТП образовалась пробка

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Последствия аварии — досталось обеим иномаркам, однако помощь медиков понадобилась водителю «Мерседеса»

Последствия аварии — досталось обеим иномаркам, однако помощь медиков понадобилась водителю «Мерседеса»

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В ДТП на Бердском шоссе пострадал водитель «Мерседеса»

Сегодня, 14 июня, из-за опасного разворота водителя на автомобиле «Хонда-Вензель» на Старом шоссе произошло ДТП. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, помощь медиков понадобилась второму водителю — 32-летнему мужчине за рулем «Мерседеса».

— В 11 часов 5 минут на территории Советского района водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Хонда-Вензель», двигался по улице Старое Шоссе со стороны Матвеевки в сторону улицы Черносельской. В пути следования, напротив дома № 142, к. 1 по улице Старое Шоссе, совершая разворот в обратном направлении с обочины, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Е 350», который двигался в попутном направлении по крайней левой полосе, — отметили в ГИБДД.

В результате аварии водитель «Мерседеса» был доставлен медиками в больницу. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и перелом бедра.

Из-за столкновения сейчас на Старом и Бердском шоссе выросла пробка — движение затруднено от остановки «Матвеевка» до «ДОЛ Сосновый бор».

Вчера в Искитимском районе произошло смертельное ДТП, автомобиль BMW-525 при опрокидывании задавил своего водителя.

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ГИБДДДТП
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