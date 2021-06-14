На Бердском шоссе столкнулись Merсedes и Honda — одного из водителей увезли в больницу

— В 11 часов 5 минут на территории Советского района водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Хонда-Вензель», двигался по улице Старое Шоссе со стороны Матвеевки в сторону улицы Черносельской. В пути следования, напротив дома № 142 , к. 1 по улице Старое Шоссе, совершая разворот в обратном направлении с обочины, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Е 350 », который двигался в попутном направлении по крайней левой полосе, — отметили в ГИБДД.

