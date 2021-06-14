На Бердском шоссе столкнулись Merсedes и Honda — одного из водителей увезли в больницу

В ДТП на Бердском шоссе пострадал водитель «Мерседеса»
Сегодня, 14 июня, из-за опасного разворота водителя на автомобиле «Хонда-Вензель» на Старом шоссе произошло ДТП. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, помощь медиков понадобилась второму водителю —
— В 11 часов 5 минут на территории Советского района водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Хонда-Вензель», двигался по улице Старое Шоссе со стороны Матвеевки в сторону улицы Черносельской. В пути следования, напротив дома
В результате аварии водитель «Мерседеса» был доставлен медиками в больницу. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и перелом бедра.
Из-за столкновения сейчас на Старом и Бердском шоссе выросла пробка — движение затруднено от остановки «Матвеевка» до «ДОЛ Сосновый бор».
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