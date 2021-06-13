BMW перевернулся и придавил насмерть своего водителя 13-го числа на 13-м километре дороги К-13 в 13 часов

Сегодня в Искитимском районе произошло смертельное ДТП, автомобиль BMW-525 при опрокидывании задавил своего водителя.
— В 13–50 в Искитимском районе водитель автомобиля BMW-525, двигавшийся по автодороге К-13 на 13 км совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП погиб водитель — мужчина 1992 г.р., который не был пристегнут ремнем безопасности и при опрокидывании выпал из машины, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
Несовершеннолетний пассажир 2005 г.р., который находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности, получил перелом ключицы и был госпитализирован.
Ранее сегодня мы сообщали, что возле Центрального рынка пьяный 33-летний парень на «Мазде» сбил женщину на переходе.