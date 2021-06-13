Возле Центрального рынка 33-летний парень на «Мазде» сбил женщину на переходе

Сегодня днем на ул. Гоголя возле Центрального рынка автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшая получила тяжелые травмы.

— Водитель 1988 года рождения на автомобиле Mazda двигался по улице Гоголя со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Ипподромской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, которая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. На данный момент на месте работает экипаж ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.