Возле Центрального рынка 33-летний парень на «Мазде» сбил женщину на переходе

Сегодня днем на ул. Гоголя возле Центрального рынка автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, пострадавшая получила тяжелые травмы.
— Водитель 1988 года рождения на автомобиле Mazda двигался по улице Гоголя со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Ипподромской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, которая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. На данный момент на месте работает экипаж ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Как уточняют подписчики группы «АСТ-54», женщина переходила дорогу на свой зеленый свет. После удара она осталась лежать на асфальте без движения. Водитель автомобиля с места ДТП не скрывался.
Накануне автомобиль такси сбил мотоциклиста на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева, байкер получил травму ноги.