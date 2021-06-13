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Мужчина прогулялся в Новосибирске навстречу машинам — вышло эффектно, но теперь его ищет полиция

Нарушителя хотят привлечь к ответственности

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Мужчина шел бодро и уверенным шагом навстречу машинам

Мужчина шел бодро и уверенным шагом навстречу машинам

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13 июня около 18:00 мужчина в белой рубашке стройным шагом прошел в центре Новосибирска навстречу движущимся автомобилям. На кадрах видно, как он идет по улице Гоголя, пересекает Красный проспект и движется дальше в неизвестном направлении.

Полиция отреагировала на произошедшее.

— Будет проведено административное расследование. При установлении личности данного гражданина он будет привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — заявила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

Также утром 13 июня в центре Новосибирска толпа устроила танцы на «семерке» и разбила ее в хлам. Это попало на видео.

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нарушительустанавливается личность
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