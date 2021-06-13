Мужчина прогулялся в Новосибирске навстречу машинам — вышло эффектно, но теперь его ищет полиция

13 июня около 18:00 мужчина в белой рубашке стройным шагом прошел в центре Новосибирска навстречу движущимся автомобилям. На кадрах видно, как он идет по улице Гоголя, пересекает Красный проспект и движется дальше в неизвестном направлении.
Полиция отреагировала на произошедшее.
— Будет проведено административное расследование. При установлении личности данного гражданина он будет привлечен к административной ответственности в соответствии
Также утром 13 июня в центре Новосибирска толпа устроила танцы на «семерке» и разбила ее в хлам. Это попало на видео.