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В центре Новосибирска толпа устроила танцы на «семерке» и разбила ее в хлам — зажигательное видео

Владелец утверждает, что машина на ходу

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Ранним утром толпа на самой тусовочной улице Новосибирска решила станцевать под лезгинку

Ранним утром толпа на самой тусовочной улице Новосибирска решила станцевать под лезгинку

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Тусовщики в Новосибирске устроили танцы под лезгинку на «семерке»

Ранним утром 13 июня на улице Ленина толпа устроила массовые танцы под лезгинку на капоте «Жигулей». Момент попал на видео.

Владелец автомобиля сообщил НГС, что увлекается автомобилями.

— Мы там с вечера еще начали тусить с друзьями, залазить на капот, багажник я разрешал без проблем, как на крышу залезли — я увидел не сразу. Но мне всё равно — это не та машина, чтобы ее жалеть. Почему раздолбали? Просто потанцевали. Я ее и не жалею. Сейчас я еду ее забирать. Я вообще увлекаюсь отечественными автомобилями, — говорит Денис Грицев.

В полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

Вечером в субботу, 23 мая 2020 года, новосибирцы устроили антикарантинную вечеринку. На площади Ленина толпа лихо отплясывала под Верку Сердючку, «Ленинград» и другие зажигательные треки.

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вечеринкатанцы на машине
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