В центре Новосибирска толпа устроила танцы на «семерке» и разбила ее в хлам — зажигательное видео

Тусовщики в Новосибирске устроили танцы
Ранним утром 13 июня на улице Ленина толпа устроила массовые танцы под лезгинку на капоте «Жигулей». Момент попал на видео.
Владелец автомобиля сообщил НГС, что увлекается автомобилями.
— Мы там с вечера еще начали тусить с друзьями, залазить на капот, багажник я разрешал без проблем, как на крышу залезли — я увидел не сразу. Но мне всё равно — это не та машина, чтобы ее жалеть. Почему раздолбали? Просто потанцевали. Я ее и не жалею. Сейчас я еду ее забирать. Я вообще увлекаюсь отечественными автомобилями, — говорит Денис Грицев.
В полиции обещали прокомментировать инцидент позже.
Вечером в субботу, 23 мая 2020 года, новосибирцы устроили антикарантинную вечеринку. На площади Ленина толпа лихо отплясывала под Верку Сердючку, «Ленинград» и другие зажигательные треки.