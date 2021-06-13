В центре Новосибирска толпа устроила танцы на «семерке» и разбила ее в хлам — зажигательное видео

Владелец автомобиля сообщил НГС, что увлекается автомобилями.



— Мы там с вечера еще начали тусить с друзьями, залазить на капот, багажник я разрешал без проблем, как на крышу залезли — я увидел не сразу. Но мне всё равно — это не та машина, чтобы ее жалеть. Почему раздолбали? Просто потанцевали. Я ее и не жалею. Сейчас я еду ее забирать. Я вообще увлекаюсь отечественными автомобилями, — говорит Денис Грицев.