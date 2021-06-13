Двое ограбили АЗС и унесли 2700 рублей - каждому грозит по 10 лет. Смотрите видео налета

В ночь с 12 на 13 июня двое неизвестных ограбили АЗС "Газойл" по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 56/1A и похитили 2 700 рублей. Ограбление попало на видео.

- В 3.38 двое неизвестных ворвались в помещение на территории АЗС и с применением предметов, похожих на нож и пистолет, открыто завладели деньгами, принадлежащими организации. На совершение преступления злоумышленникам потребовалось 30 секунд, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.



Сейчас подозреваемых ищут и просят тех, кто что-либо знает об этих людях, сообщить в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой» - за групповой налет каждому из подозреваемых грозит до 10 лет тюрьмы.