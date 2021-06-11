В Костроме трое мужчин взобрались по водосточной трубе на третий этаж, чтобы спасти детей из пожара

Трое детей чуть не погибли в пожаре в закрытой квартире. Инцидент произошел в микрорайоне Венеция в доме
Прохожие взобрались по водосточной трубе на третий этаж и начали вытаскивать детей из окна. Снизу малышей принимали еще двое помощников. В пожаре никто не пострадал.
Возгорание потушили сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
— По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи, — цитирует представителя МЧС РИА Новости.