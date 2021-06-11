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В Костроме трое мужчин взобрались по водосточной трубе на третий этаж, чтобы спасти детей из пожара

Многодетная мать оставила детей дома одних

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Видео спасения детей появилось в местной группе в соцсетях

Видео спасения детей появилось в местной группе в соцсетях

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Трое детей чуть не погибли в пожаре в закрытой квартире. Инцидент произошел в микрорайоне Венеция в доме № 62 в Костроме. Родители отлучились и заперли дверь на ключ. Дети, оставшиеся дома одни, подожгли диван, сообщает РИА Новости. Выломать дверь не получилось, и трое мужчин начали настоящую спецоперацию по спасению.

Прохожие взобрались по водосточной трубе на третий этаж и начали вытаскивать детей из окна. Снизу малышей принимали еще двое помощников. В пожаре никто не пострадал.

Возгорание потушили сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

— По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи, — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

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Костромапожарпроисшествияспасли детей
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