«Он ночевал с ружьем, ждал приставов»: сочинский стрелок пожалел свой сарай, но не пожалел людей

Пытался договориться?



Практически сразу после случившегося один из очевидцев поговорил с Вартаном Кочьяном, который застрелил приставов. Видео с комментарием появилось в телеграм-каналах. Кочьян говорит, что ему 61 год и он живет в своем доме с четырех лет. Власти не давали ему оформить недвижимость, потому что хотели всё снести и сделать магазины. Стрелок не жалеет о том, что сделал, но признается, что не хотел до этого доводить. Кроме того, он заявил, что пытался договориться, но его не хотели слушать:



— Я в этих домах живу с четырех лет. Они довели, оформлять не давали землю, говорили, что нельзя. Власть поменялась — негодяи. Не всё продается, а если и продается, то я не продаю ничего. Это мое. Это земля моих родителей, детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею о том, что я сделал. Не хотелось так, конечно, не хотелось. Но никто не пришел с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: «48 квартир, давайте здесь наведем порядок, сделаем стоянку для машин, детскую площадку». Нет, [хотят] забрать и сделать магазины и ларьки. Всё им денег мало и мало. Ну вот, пусть их родители плачут. Вот это Андроник Хачикович. Я пришел и говорю: «Поговори с адвокатом». — «Нет, мне не о чем говорить». Люди не хотят говорить, а не хотят говорить, значит, разговор будет другой.



В конце видео Кочьян добровольно показал сотруднику полиции на место, где он оставил ружье. После чего он без сопротивления сел в машину МВД.



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