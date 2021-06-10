«Он ночевал с ружьем, ждал приставов»: сочинский стрелок пожалел свой сарай, но не пожалел людей

Об убийстве двух приставов-исполнителей Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна в городе-курорте говорит не только весь Сочи, но и вся страна. В соцсетях пользователи разделились на два лагеря, кто-то считает, что «нормальные» люди в приставы не идут, кто-то разделяет горе родных. Корреспондент 93.RU побывала на месте расстрела приставов и поговорила с соседями подозреваемого в убийстве и очевидцами.
Улица Просвещения в Адлерском районе Сочи — классическая приморская улица, здесь гостиница на гостинице, кафе, рестораны, магазины, бутики. Любой продавец покажет, как пройти на место происшествия.
— Девушка, не ходи туда, там оцепление. Если на пляж, то обойти придется, — говорит корреспонденту 93.RU торговец кавказскими сладостями.
— Это где убийство произошло? Там оцепление?
— Да, там ОМОН сразу после происшествия был, теперь следственный комитет работает. Мальчиков молодых расстреляли, вот беда, — вздыхает пожилой торговец.
Горячий мужчина
Среди туристического антуража затесались несколько трехэтажных жилых домов. В одном из них и жил подозреваемый в убийстве двух приставов Адлерского отдела ФССП 61-летний Вартан Кочьян.
По интернету разлетелось видео, где 61-летний стрелок кричит, что не отдаст дом приставам, что здесь жили его родители. На самом деле, Вартан Кочьян жил с женой в трехэтажном доме. Дети взрослые, живут отдельно. Этот сарай, из-за которого устроил стрельбу, использовал под сдачу туристам. Зарабатывал так на жизнь. Таксовал еще.
Его соседка на условиях анонимности рассказала корреспонденту 93.RU, что много лет назад некоторые жители домов по улице Просвещения построили на территории, прилегающей к железной дороге, сараи и пользовались ими без оформления.
— Много лет ни у кого к ним не было никаких вопросов, территория вроде РЖД, они почему-то не замечали. После страшного пожара в самострое, в котором погибли 11 человек, на эти постройки обратили внимания. Их признали судом незаконными и постановили снести, кто-то снес, а Вартан считал, что если он много лет пользуется землей, то имеет на нее право и ему плевать на решение суда, — сообщила женщина. По ее словам, у него в этом сарае были оборудованы две жилые комнаты, а на придомовой территории разбит небольшой огород, иногда он пускал туда отдыхающих или жил там сам.
— Он, конечно горячий мужчина, но мы в шоке, что он убил ребят, да еще и армян, своих же земляков. Парни же ни в чем не виноваты, они исполняли свои обязанности, не они приняли решение о сносе, — заявила женщина. По ее словам остальные хозяева незаконных сараев давно их освободили и разобрали.
Да что ты можешь сделать?
По словам сотрудника местного кафе Арута Демерчана накануне на самострое приставы разместили объявление о том, что 9 июня будет снос здания. По словам Арута, это уже не первое объявление о сносе.
— Мы все здесь друг друга знаем и Вартана тоже. Он говорил, что не даст сносить свой сарайчик, мы посмеивались: да что ты можешь сделать? Приедут и снесут, он же раньше получил предписание снести за свой счет, но ничего не делал, дождался приставов, — рассказал Арут. По его словам в кафе, которое находится в 100 метрах от места происшествия, готовились к открытию, когда услышали несколько хлопков.
— Честно не каждый день слышим выстрелы, подумали петарды может, но тут наши ребята прибежали и говорят: Вартан убил приставов. Мы все бросились бежать и увидели, что приставы лежат на дороге, они умерли сразу. Вартан уже без ружья, — рассказал Арут.
Может, переклинило у человека
По словам очевидца, через 5 минут на место прибыли врачи скорой помощи, которые сначала опасались выходить из машины.
— Вартан вроде им крикнул, что сдался и стрелять не будет и просил оказать им помощь, но помощь им уже не понадобилась. Это все как в кино, мне кажется Вартан поздно понял, что он сделал. Говорят, он ночевал в сарае с ружьем и ждал приставов. И третьего хотел убить, но не догнал, — рассказал мужчина. Житель улицы Просвещения Игорь Григорьев говорит, что вся улица знала, что эти сараи являются самостроями и рано или поздно их снесут.
— Убить молодых мужчин ради сарая, да даже ради многоквартирного дома невозможно! У нас эти самострои уже столько людей убили. 11 человек сгорели заживо в 2018 году, теперь эти ребята, может уже самим пора понять, что самовольное строительство не просто незаконно, но и смертельно опасно, — говорит собеседник.
Он рассказал, что на снос сарая Кочьяна собралось несколько человек, его родственники и просто зеваки, и никто не остановил его, не предостерег от убийства.
— Думаю, что даже родственники не думали, что он откроет стрельбу, может хотел попугать просто или им обещал. Может, переклинило у человека. Насколько я знаю, он не пытался обжаловать решение суда, который постановил снести сарай, — рассказал Игорь Григорьев.
Мы все убиты вместе с ним
По данным краевого управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, 31-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян работал в управлении УФССП с февраля 2012 года, 30-летний судебный пристав-исполнитель Андраник Матевосян — с января 2018. У обоих остались семьи, маленькие дети.
Родственница Альберта Агозяна рассказала корреспонденту 93.RU, что он несколько месяцев назад женился.
— Мы все убиты вместе с ним. Утром собирался на работу в хорошем настроении, обсуждал с женой планы на вечер, а через час его уже не стало. Мы даже подумать не могли, что его служба настолько опасна, — сообщила женщина.
Война в соцсетях
Сами жители Сочи в соцсетях разделились на два лагеря. В группе общественного движения «За Сочи!» под публикацией о недавней женитьбе Агозяна развилась целая полемика.
Часть пользователей высказалась резко против поступка Вартана Кочьяна.
Татьяна Александровна:
Адлер у нас прям отдельное государство со своими законами — пойти что ли тоже чем-нибудь начать там «открыто владеть», а потом объявить это своей собственностью?
Шенгелия Ирма:
Люди, вы чего! Молодые парни погибли. Кто кому дал права отнимать жизнь!!! Да, нервы на пределе, да, у нас творится непонятно что, но ведь что стоит выше человеческой жизни, то есть у него отнимают дом, а он отнял жизнь у двоих, у которых вся жизнь впереди. Этому оправдания нет.
Наташа Руднева:
Люди о чем вы пишите, погибли парни молодые, у них дети, семьи. А вы имущество обсуждаете, хорошо что их родители это сейчас читать не будут, не до этого им.
Но есть и те, кто считают что погибшие несут ответственность за то, что произошло.
Светлана Лелик:
Он выбрал сам свою жизнь, жизнь за деньги и ничего кроме денег. Мне не жаль, а он жалел стариков, исполняя свои преступные приказы против своего народа?
Anastasiya Batalova:
Когда отнимают дом, это равно отнять жизнь! Что ему как собаке жить на вокзале теперь. Во так хоть заработал себе на казенную крышу.
Dimitrii Schmidt:
Не нужно всё сваливать «в одну кучу»! Бесспорно, что случилась — Беда!!! Причем во всех трех семьях! Но... человек в погонах должен не только тупо исполнять приказы, но и иметь свою голову на плечах, когда он идет отбирать дом у старика!
Пытался договориться?
Практически сразу после случившегося один из очевидцев поговорил с Вартаном Кочьяном, который застрелил приставов. Видео с комментарием появилось в телеграм-каналах. Кочьян говорит, что ему 61 год и он живет в своем доме с четырех лет. Власти не давали ему оформить недвижимость, потому что хотели всё снести и сделать магазины. Стрелок не жалеет о том, что сделал, но признается, что не хотел до этого доводить. Кроме того, он заявил, что пытался договориться, но его не хотели слушать:
— Я в этих домах живу с четырех лет. Они довели, оформлять не давали землю, говорили, что нельзя. Власть поменялась — негодяи. Не всё продается, а если и продается, то я не продаю ничего. Это мое. Это земля моих родителей, детей и моя. Мне 61 год, и я не жалею о том, что я сделал. Не хотелось так, конечно, не хотелось. Но никто не пришел с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: «48 квартир, давайте здесь наведем порядок, сделаем стоянку для машин, детскую площадку». Нет, [хотят] забрать и сделать магазины и ларьки. Всё им денег мало и мало. Ну вот, пусть их родители плачут. Вот это Андроник Хачикович. Я пришел и говорю: «Поговори с адвокатом». — «Нет, мне не о чем говорить». Люди не хотят говорить, а не хотят говорить, значит, разговор будет другой.
В конце видео Кочьян добровольно показал сотруднику полиции на место, где он оставил ружье. После чего он без сопротивления сел в машину МВД.
Мы следим за развитием событий.