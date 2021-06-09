«Ниссан» попал в смертельную аварию с двумя грузовыми машинами на новосибирской трассе

Вчера, 8 июня, в Черепановском районе Новосибирской области в аварии с грузовиком погибла женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП случилось на
45-летняя женщина за рулем Nissan Juke ехала со стороны Барнаула к Новосибирску и столкнулась с грузовиком Volvo, который ехал по встречной полосе.
— Далее после касательного столкновения Nissan Juke совершает столкновение с автомобилем DAF под управлением
Женщина-водитель получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. В 20:20 она скончалась.
В марте на новосибирской трассе «Рено» въехал во встречную фуру — погибли три человека, в том числе ребенок.