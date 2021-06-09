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«Ниссан» попал в смертельную аварию с двумя грузовыми машинами на новосибирской трассе

Сначала легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, а затем — с попутным

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Nissan столкнулся с двумя грузовыми машинами, одна из них — грузовик DAF перевернулась на обочине

Nissan столкнулся с двумя грузовыми машинами, одна из них — грузовик DAF перевернулась на обочине

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Вчера, 8 июня, в Черепановском районе Новосибирской области в аварии с грузовиком погибла женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП случилось на 95-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт».

45-летняя женщина за рулем Nissan Juke ехала со стороны Барнаула к Новосибирску и столкнулась с грузовиком Volvo, который ехал по встречной полосе.

— Далее после касательного столкновения Nissan Juke совершает столкновение с автомобилем DAF под управлением 37-летнего мужчины, который также двигался в сторону Новосибирска, — сообщили в ГИБДД.

Женщина-водитель получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. В 20:20 она скончалась.

«Ниссан» сильно смяло во время ДТП

«Ниссан» сильно смяло во время ДТП

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В марте на новосибирской трассе «Рено» въехал во встречную фуру — погибли три человека, в том числе ребенок.

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