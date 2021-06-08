«Он сильный парень»: подросток, на которого с Бугринского моста упал мужчина, уже дома

Мужчина упал с моста на подростка
15-летний Асадбек Пайгамбаров, на которого сегодня вечером с Бургинского моста упал мужчина, уже находится дома. Об этом НГС сообщил брат пострадавшего Мохиржон Пайгамбаров, эту информацию подтвердили в больнице
— Сейчас его уже привезли домой. Ему уже более-менее лучше. Он сильный парень. У него ушиб плеча, — сказал брат, добавив, что Асадбек с детства занимался кикбоксингом и добился в этом больших успехов.
Ранее главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова рассказала НГС, что у Асадбека врачи изначально подозревали сотрясение мозга, переломы ключицы и позвоночника, а упавший мужчина погиб — у него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника и множественные переломы.
Также мы публиковали видео последствий происшествия.