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По чатам разлетается информация о белой «Газели», в которую заманивают детей — что говорят в полиции

Сообщения появились в Советском районе

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В полицию поступало сообщение об этой ситуации

В полицию поступало сообщение об этой ситуации

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В Новосибирске полиция проверяет информацию о подозрительной «Газели»

В понедельник, 7 июня, в родительских чатах жителей Советского района Новосибирска стала распространяться информация о том, что неизвестные люди ездят на белой «Газели», заманивают детей и пытаются затащить их в автомобиль.

— По чатам ОбьГэса, да и похоже всего Советского района «гуляет» странное сообщение. Реагируют люди по-разному, мамочки, конечно, берут на вооружение и проводят с детьми беседы. Но вот насколько достоверна информация, неизвестно. Сейчас пора каникул, и ребятишки в основном проводят время на улице. Хотелось бы все-таки опровержения данного сообщения, — написала в редакцию НГС читательница.

Такие сообщения рассылаются в группах.

Такие сообщения рассылаются в группах.

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В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сообщение поступило сегодня.

— Есть такое обращение в отделе полиции «Советский». По данному факту проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

В марте родителей пугали предупреждениями о массовом самоубийстве подростков, однако в полиции опровергли эту информацию.

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полицияродительские чатырассылки
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