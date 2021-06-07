По чатам разлетается информация о белой «Газели», в которую заманивают детей — что говорят в полиции

В понедельник, 7 июня, в родительских чатах жителей Советского района Новосибирска стала распространяться информация о том, что неизвестные люди ездят на белой «Газели», заманивают детей и пытаются затащить их в автомобиль.

— По чатам ОбьГэса, да и похоже всего Советского района «гуляет» странное сообщение. Реагируют люди по-разному, мамочки, конечно, берут на вооружение и проводят с детьми беседы. Но вот насколько достоверна информация, неизвестно. Сейчас пора каникул, и ребятишки в основном проводят время на улице. Хотелось бы все-таки опровержения данного сообщения, — написала в редакцию НГС читательница.