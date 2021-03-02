Родителей пугают предупреждениями о массовом самоубийстве подростков в Новосибирске. Что говорят в СК?

В СК прокомментировали сообщения о массовом самоубийстве детей в Новосибирске
Сообщения с предупреждением, что в Новосибирске якобы на днях произойдет массовое самоубийство подростков, распространяется по родительским чатам в WhatsApp. Аналогичные предупреждения, утверждают новосибирцы, поступают им даже из школ.
— Позвонил классный руководитель моего сына, ученика пятого класса, и сообщил, что отдел образования Первомайского района попросил предупредить родителей, что
В следственном управлении СКР по Новосибирской области опровергли факт направления в отдел образования Первомайского района указанной информации. На вопрос, будет ли по данному факту организована проверка, ответа не поступило.
В пресс-службе полиции корреспонденту НГС пояснили, что у них также нет такой информации.
В конце прошлого года по чатам разлетелась информация о масках, из-за которых якобы можно потерять сознание. В МВД ответили, что это фейк.