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Родителей пугают предупреждениями о массовом самоубийстве подростков в Новосибирске. Что говорят в СК?

Сообщения рассылают по чатам. А некоторым родителям звонят даже из школ

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В СК рассказали, что они не распространяли информацию об этом<br>

В СК рассказали, что они не распространяли информацию об этом

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В СК прокомментировали сообщения о массовом самоубийстве детей в Новосибирске

Сообщения с предупреждением, что в Новосибирске якобы на днях произойдет массовое самоубийство подростков, распространяется по родительским чатам в WhatsApp. Аналогичные предупреждения, утверждают новосибирцы, поступают им даже из школ.

— Позвонил классный руководитель моего сына, ученика пятого класса, и сообщил, что отдел образования Первомайского района попросил предупредить родителей, что 03.03.2021 в Новосибирске запланировано массовое самоубийство подростков. Чтобы мы были внимательнее к своим детям в этот конкретный день. Данная информация якобы поступила из Следственного комитета, — рассказала одна из читательниц НГС.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области опровергли факт направления в отдел образования Первомайского района указанной информации. На вопрос, будет ли по данному факту организована проверка, ответа не поступило.

В пресс-службе полиции корреспонденту НГС пояснили, что у них также нет такой информации.

В конце прошлого года по чатам разлетелась информация о масках, из-за которых якобы можно потерять сознание. В МВД ответили, что это фейк.

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