На Кубовой водитель «Ленд-Крузера» врезался в мопед — пострадал подросток

Вечером в четверг, 3 июня, в Новосибирске около дома по адресу улица
— Два пацана несовершеннолетних ехали на мопеде. Включили поворотник, начали поворачивать, и машина въехала им в зад. Они упали. Один отделался царапинами, а у другого, скорее всего, перелом ноги и сотрясение, — сообщил очевидец.
Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного
— «Ленд-Крузер» врезался в мопед. Пострадал подросток, — говорилось в сообщении.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили факт ДТП, сообщив, что подробности будут позже.
Ранее на Сибиряков-Гвардейцев мотоциклист врезался в трамвай и сбежал с места аварии.