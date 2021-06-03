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На Кубовой водитель «Ленд-Крузера» врезался в мопед — пострадал подросток

На месте работали полиция и врачи

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По словам очевидцев, на мопеде ехали двое несовершеннолетних

По словам очевидцев, на мопеде ехали двое несовершеннолетних

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Вечером в четверг, 3 июня, в Новосибирске около дома по адресу улица Кубовая, 94/1 водитель иномарки врезался в мопед, которым управлял подросток.

— Два пацана несовершеннолетних ехали на мопеде. Включили поворотник, начали поворачивать, и машина въехала им в зад. Они упали. Один отделался царапинами, а у другого, скорее всего, перелом ноги и сотрясение, — сообщил очевидец.

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:46.

— «Ленд-Крузер» врезался в мопед. Пострадал подросток, — говорилось в сообщении.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили факт ДТП, сообщив, что подробности будут позже.

Ранее на Сибиряков-Гвардейцев мотоциклист врезался в трамвай и сбежал с места аварии.

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ДТПмопедпострадал подросток
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