Новосибирца с ножевым ранением увезли с перекрестка улиц Ватутина и Котовского

Жители Калининского района Новосибирска 30 мая услышали звук взрыва и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили у гаража труп мужчины. Как оказалось в ходе проверки, мужчина пытался распилить болгаркой огнетушитель и погиб от взрыва.

