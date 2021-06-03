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Новосибирца с ножевым ранением увезли с перекрестка улиц Ватутина и Котовского

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии

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Мужчина находился на проезжей части

Мужчина находился на проезжей части

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Ночью со 2 на 3 июня на перекрестке улиц Ватутина и Котовского мужчину ранили в спину ножом. Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу, сообщили в группе «ACT-54».

Изначально в социальных сетях появилась информация, что на Левом берегу была стрельба и мужчина пострадал именно от этого. В полиции эту информацию опровергли.

— Никакой стрельбы не было. Были нанесены колото-резаные ранения. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как рассказала главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, мужчину доставили в больницу около 3 часов ночи.

— Было ножевое ранение. Молодой человек 29 лет доставлен в 34-ю больницу, — рассказала Ирина Большакова.

Жители Калининского района Новосибирска 30 мая услышали звук взрыва и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили у гаража труп мужчины. Как оказалось в ходе проверки, мужчина пытался распилить болгаркой огнетушитель и погиб от взрыва.

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криминалножполиция
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