Новосибирца с ножевым ранением увезли с перекрестка улиц Ватутина и Котовского

Ночью со 2 на 3 июня на перекрестке улиц Ватутина и Котовского мужчину ранили в спину ножом. Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу, сообщили в группе «
Изначально в социальных сетях появилась информация, что на Левом берегу была стрельба и мужчина пострадал именно от этого. В полиции эту информацию опровергли.
— Никакой стрельбы не было. Были нанесены колото-резаные ранения. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как рассказала главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова, мужчину доставили в больницу около
— Было ножевое ранение. Молодой человек
Жители Калининского района Новосибирска