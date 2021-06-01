Сибиряк решил распилить болгаркой огнетушитель и погиб от взрыва

30 мая жители Калининского района Новосибирска услышали звук взрыва и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили у гаража труп мужчины.
— Как удалось выяснить,
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту произошедшего проводится проверка.
На странице погибшего новосибирца в одной из социальных сетей опубликован пост о несчастном случае, унесшем жизнь мужчины.
В январе НГС рассказывал о происшествии в Кировском районе Новосибирска — в промышленной зоне в Северном проезде взрывом уничтожило два верхних этажа