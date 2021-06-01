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Сибиряк решил распилить болгаркой огнетушитель и погиб от взрыва

Сейчас проверкой из-за случившегося занимаются следователи

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Мужчина погиб у собственного гаража

Мужчина погиб у собственного гаража

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30 мая жители Калининского района Новосибирска услышали звук взрыва и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили у гаража труп мужчины.

— Как удалось выяснить, 66-летний пенсионер распиливал болгаркой огнетушитель, емкость взорвалась прямо у него в руках. От полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту произошедшего проводится проверка.

На странице погибшего новосибирца в одной из социальных сетей опубликован пост о несчастном случае, унесшем жизнь мужчины.

В январе НГС рассказывал о происшествии в Кировском районе Новосибирска — в промышленной зоне в Северном проезде взрывом уничтожило два верхних этажа 9-этажного здания, пострадал 41-летний мужчина.

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Новосибирсквзрывгаражиполициятехника безопасности
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