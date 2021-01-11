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Тема дняВзрыв в здании Кировского района

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Во время взрыва в здании на Северном проезде пострадал мужчина

После взрыва пострадавшего доставили в больницу с переломами и ожогами

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Девятиэтажное здание предназначалось для хранения и производства комбикорма

Девятиэтажное здание предназначалось для хранения и производства комбикорма

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Сегодня, 11 января, в Новосибирске спасли 41-летнего мужчину во время разбора завалов здания, взорвавшегося в Кировском районе.

— По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина, — передали в ГУ МЧС по НСО.

Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

— Термический ожог передней поверхности туловища и лица — около 15% от всего тела. Перелом локтевой кости и переломы плюсневых костей. Его увезли в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

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По словам ГУ МЧС по НСО, по факту происшествия будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.

Сейчас на месте происшествия разбирают завалы.

Сегодня днем в Кировском районе Новосибирска в промышленной зоне в Северном проезде взрывом уничтожило два верхних этажа 9-этажного здания. Мы рассказываем подробности в режиме онлайн.

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