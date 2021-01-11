Во время взрыва в здании на Северном проезде пострадал мужчина

Сегодня, 11 января, в Новосибирске спасли
— По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина, — передали в ГУ МЧС по НСО.
Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
— Термический ожог передней поверхности туловища и лица — около 15% от всего тела. Перелом локтевой кости и переломы плюсневых костей. Его увезли в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
По словам ГУ МЧС по НСО, по факту происшествия будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.
Сейчас на месте происшествия разбирают завалы.
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