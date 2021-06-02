В аэропорту Толмачёво военный самолет задел крылом автобус

Военный самолет задел автобус в аэропорту Новосибирска
В новосибирском аэропорту Толмачёво военный самолет задел автобус, стоящий на перроне. Инцидент произошел накануне,
— При рулении самолета Ил-62 на перроне произошло соприкосновение консоли крыла с крышей автобуса, — говорится в сообщении.
Уточняется, что эксплуатируют воздушное судно Воздушно-космические силы Министерства обороны РФ.
— В 14:45 при проруливании по новой разметке задел плоскостью крыла перронный автобус, — подтвердили информацию в пресс-службе аэропорта.
В результате происшествия никто не пострадал.
Прошлой осенью самолет из Новосибирска задел крылом автомобиль в Шереметьево.