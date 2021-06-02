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В аэропорту Толмачёво военный самолет задел крылом автобус

Никто не пострадал

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Автобус стоял на перроне

Автобус стоял на перроне

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Военный самолет задел автобус в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачёво военный самолет задел автобус, стоящий на перроне. Инцидент произошел накануне, 1 июня. Информация об этом появилась в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

— При рулении самолета Ил-62 на перроне произошло соприкосновение консоли крыла с крышей автобуса, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксплуатируют воздушное судно Воздушно-космические силы Министерства обороны РФ.

— В 14:45 при проруливании по новой разметке задел плоскостью крыла перронный автобус, — подтвердили информацию в пресс-службе аэропорта.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прошлой осенью самолет из Новосибирска задел крылом автомобиль в Шереметьево.

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Толмачёвовоенный самолетзадел крылом
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